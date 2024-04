Dubai lidera o ranking de Emissão de Vistos de Estudante com Permissão de Trabalho e Zero Burocracia

Desde o dia 1º de janeiro de 2024, diversos países como Canadá, Austrália e Malta anunciaram novas regras para vistos de estudante com o objetivo de conter o fluxo migratório. Outra alteração que passou a valer para alguns destes países também diz respeito ao visto de trabalho do estudante, e ou, de seu cônjuge. Na contramão das restrições e com intuito de facilitar a permissão para vistos de estudante, Dubai lidera o ranking burocracia zero para realizar intercâmbio com permissão de trabalho.

O número de brasileiros que buscam intercâmbio vem crescendo e países que concedem visto de estudo com permissão de trabalho tem atraído brasileiros com interesse de subir na carreira ou até migrar de país. Apenas no ano passado, quase meio milhão de pessoas saíram do país para estudar no exterior. Dados da Pesquisa Selo Belta 2023, da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, mostram que, em 2022, o setor teve um crescimento de 18% em comparação a 2019, pré-pandemia. Em 2019, cerca de 386 mil estudantes brasileiros realizaram intercâmbio. Já em 2022, esse número saltou para 455 mil.

Em 2022, quase 200 mil novos brasileiros escolheram viver no exterior, totalizando 4,59 milhões, de acordo com dados do Ministério das Relações Exteriores. Além dos Estados Unidos, Japão e países europeus, outra região que tem chamado a atenção é Dubai. Atualmente, cerca de 60 mil brasileiros vivem em países do Oriente Médio, sendo quase 10 mil na cidade cosmopolita e mais populosa dos Emirados Árabes Unidos. Além de estudos e trabalho, muitos brasileiros também buscam empreender em Dubai porque há vários incentivos do governo para quem quer abrir um negócio em uma de suas zonas francas e isso tem atraído muitas empresas brasileiras e startups.

Para viajar a Dubai é essencial ter passaporte dentro da validade. Já o processo de visto é conduzido pela própria escola, por meio de um departamento criado exclusivamente para facilitar a vinda dos alunos. “É muito simples o visto para Dubai: o estudante só precisará enviar a cópia do passaporte e uma foto de rosto digitalizada feita em estúdio, que a escola é que irá aplicar para o visto e enviar tudo on-line. Burocracia zero”, explica Daiana Biondo, gerente responsável pelo mercado brasileiro da ES English, escola de intercâmbio pioneira e referência em Dubai.

“O grande diferencial da ES Dubai é que o aluno tem permissão de trabalho, ou seja, estudantes que vêm estudar conosco a partir de 8 ou 12 semanas recebem o visto de 90 dias. Aqueles que desejam obter visto de 6 meses podem contratar aulas a partir de 16, 20 ou 24 semanas. Também temos o visto de 1 ano para os que contratam a partir de 24 semanas e este visto possui residência, múltiplas entradas e, é bem aceito nas áreas de trabalho. Somos referência para estudantes que desejam estudar inglês, ou executivos que desejam aperfeiçoar o idioma.”, explica a executiva.

Ao contrário do que muitos imaginam, é possível viver de forma econômica, estudar inglês e trabalhar em Dubai. A cidade cosmopolita lidera o ranking das mais desejadas atualmente não apenas por oferecer uma variedade de hotéis estilosos, arquitetura ousada e moderna, passeios turísticos surpreendentes e opções gastronômicas globais, mas, sobretudo, tem atraído cada vez mais brasileiros ávidos por aprender ou aperfeiçoar o inglês, pois oferece inúmeros benefícios como visto de estudante com permissão de trabalho para o período sem burocracia alguma. Desta forma, Dubai também é conhecida por abrir oportunidades para quem deseja estudar e trabalhar.

“Desde seu primeiro dia na cidade, e com nível de inglês adequado para realizar trabalhos na área de atendimento ao cliente por exemplo, os alunos podem encontrar facilmente empregos temporários de meio período ou integral, desde que conciliem os estudos. Também existe a possibilidade do empregador mudar o visto de estudos para visto de trabalho.

Diferente de qualquer outro destino do mundo para se realizar intercâmbio, Em Dubai não é necessário comprovar renda ou comprar passagem de volta ao país de origem para aqueles que contratam o visto de 1 ano. A própria escola solicita o visto que é adquirido de maneira muito simples. O intercambista também terá identidade de residente dos Emirados, que inclui seguro médico básico ampliando suas opções de trabalho, e ainda, poderá abrir conta bancária.

“A ES English, por meio de seu Departamento de Carreiras, contribui com a empregabilidade de seus estudantes, auxilia com orientações sobre busca de trabalho, envia oportunidades de empregos para os alunos se candidatarem, disponibiliza espaço dentro de sua estrutura para empresas realizarem entrevistas, realiza workshops sobre como elaborar um currículo, como se comportar em uma entrevista e outros temas. Da forma que trabalhamos e os incentivamos, diversos alunos da ES Dubai estão sendo contratados no setor de hotelaria e turismo, como por exemplo, no Atlantis The Palm, um dos melhores resorts do mundo e uma das empresas que a escola possui parceria onde enviamos alunos para entrevistas.”, explica Biondo.