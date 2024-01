Dress To lançará coleção de carnaval em homenagem a Rita Lee

Peças podem ser adquiridas em lojas físicas ou no site da marca

Em homenagem a rainha do rock nacional, Rita Lee, a marca fluminense Dress To se organiza para o lançamento de sua nova coleção de roupas e acessórios, que incluem, vestidos, blusas, tops, calças, entre outros. Os interessados em adquirir as peças feitas em tributo à cantora brasileira podem comprá-las nas lojas físicas da marca, ou então via e-commerce da Dress To, pelo site.

De acordo com Thati Amorim, diretora criativa da Dress To, a temática dessa coleção de carnaval é de celebração: “É tempo de festa, confetes e serpentinas. Rita é uma de nossas musas inspiradoras, a padroeira da liberdade, era ousada por essência, dos cortes de cabelo aos figurinos, além das declarações de amor”.

Com todo o seu jeito próprio e original e sendo um dos principais nomes do movimento tropicalista (vanguarda cultural surgida na segunda metade da década de 1960 no Brasil), a cantora Rita Lee também era conhecida por ser uma forte e importante defensora dos direitos femininos, dando a voz a muitas mulheres independentes. Como forma de rememorar todo o brilho de Rita, a Dress To decidiu trazer em sua coleção estrelas, que inspiraram os figurinos da cantora, e corações, devido a paixão que a artista tinha pela vida. As cores prata e dourado foram incorporadas para completar o colorido da festa.

“O brilho, o colorido, o solar, o frescor… pensamos muito nos bloquinhos e trouxemos as versões mais glamurosas para quem quer curtir os camarotes e os bailes de carnaval. Para esses eventos temos a legging de paetê e um vestido com mais brilho. Já botamos nosso bloco na rua, agora só falta você!”, explica Thati, fazendo alusão ao nome de uma música da cantora Rita Lee (Agora Só Falta Você). A diretora criativa da Dress To também afirma que os principais destaques da coleção de carnaval são as hot pants, a calça e os vestidinhos de rede, além dos acessórios (de cabeça e brincos), que vão dos mais simples aos mais chamativos.