Dress to lança coleção de verão 2024 inspirada numa viagem rumo à novos horizontes

Navegar é preciso: criada por por Thati Amorim e Rodrigo Braga, Dress To lança coleção que inspiram a encontrar o próprio brilho

A Dress to trouxe para a coleção de verão 24, ‘Navegar é preciso’, aquele desejo de pegar um barco e desbravar os mares sem destino e sem pressa. Criada por Thati Amorim e Rodrigo Braga, a marca fluminense comemora 20 anos de sucesso e traz diversas novidades para a temporada. “Estamos sempre em busca do sol, com produtos que inspiram a encontrar o próprio brilho e acompanhar a mulher em seus melhores momentos”, conta Thati.

Dress To lança coleção Verão 2024

A coleção traz elementos inspirados no universo náutico com cordas, redes e metais. O novo navy, aquele clássico revisitado que apaixona, ganha destaque entre as peças. E para fechar no espírito que Dress ama, a cartela de cores foi inspirada no horizonte visto do mar naquele momento mais lindo do pôr do sol para esquentar ainda mais os dias.