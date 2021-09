Psiquiatra transforma música do Lobão em canção especial ao Setembro Amarelo

Dra. Vanessa Adegas Menin possui quase 50 mil seguidores nas redes sociais

Já atuando na área de psiquiatria há quase 15 anos, Dra. Vanessa Adegas Menin é referência na área e agora une o trabalho com a paixão pela música. Durante a campanha Setembro Amarelo, realizada com o objetivo de combater o suicídio, a profissional lançou uma canção emocionante sobre o assunto.



O sucesso da psiquiatra foi sendo estabelecido aos poucos. Pouco tempo depois de começar a fazer atendimentos, Dra. Vanessa já percebeu que não tinha mais horários disponíveis. “Eu nunca investi em marketing, meu nome se estabeleceu primeiro e depois começaram centenas de convites para participar de programas de televisão e rádio. Foi tudo de forma espontânea”, disse a profissional, que é conhecida pelo jeito carinhoso e acolhedor. Com isso, ela conseguiu fundar a CLINSAM, clínica multidisciplinar em saúde mental que se tornou referência na região.

Mesmo com a agenda cheia e quase 50 mil seguidores no Instagram, Adegas acredita que precisa fazer mais para estar sempre levando o conhecimento e a experiência dela para lugares além do consultório. “Mesmo sem tempo, me esforço para informar a todos sobre a importância da psiquiatria e da saúde mental nas nossas vidas”, afirma.



Durante a pandemia, a psiquiatra conseguiu levar o conhecimento que obteve para o mundo da música com o projeto Cantando Pela Vida. Ela começou a fazer aulas de violão com o objetivo de relaxar, mas foi muito além disso. “Sempre cantarolei por todos os cantos a minha vida toda. A música sempre andou comigo e minha professora de canto disse que eu poderia usar a minha voz para ajudar ainda mais pessoas a começar a compor”, disse.

Com isso, Dra. Vanessa começou a compor e cantar. Ela afirma que não pretende ser perfeita, quer apenas estimular as pessoas a mostrarem o dom que receberam. “Tenho várias músicas autorais, mas por conta de investimento financeiro e tempo, preciso ir com calma e paciência”.



Em comemoração ao Setembro Amarelo, campanha brasileira de prevenção ao suicídio, a psiquiatra lançou a música ‘Essa Noite Não’, original do Lobão, mas com uma letra especial falando sobre a temática da campanha.

Sobre as próximas canções que quer lançar, Dra. Vanessa não pode falar muita coisa, mas pretende compartilhar músicas profundas, que ficarão suaves e emocionantes na voz da psiquiatra. Ela revelou que lançará algo novo em breve com direito a clipe, que já foi até gravado.