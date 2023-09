Dra. Tatiana de Moura destaca a importância do bom senso na cirurgia plástica

Cirurgiã ressalta que a cautela é fundamental para preservar a saúde física e mental dos pacientes

No Brasil, a busca por procedimentos de cirurgia plástica atingiu números impressionantes em 2020, com cerca de 1,3 milhão de cirurgias realizadas, colocando o país em segundo lugar no ranking global, atrás apenas dos Estados Unidos. Embora muitas pessoas associem a cirurgia plástica exclusivamente à busca pela estética, a renomada cirurgiã Dra. Tatiana de Moura enfatiza que essa prática vai além da vaidade, podendo melhorar significativamente a qualidade de vida das pessoas.

Cirurgiã aborda a dismorfia corporal e seus riscos

Formada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e com mestrado em Cirurgia Plástica pela mesma instituição, Dra. Tatiana de Moura tem uma visão única sobre a cirurgia plástica. Para ela, o segredo está em ouvir atentamente os pacientes, compreender suas queixas e buscar soluções para reduzir a dor emocional que muitos enfrentam devido a problemas estéticos.

Dra. Tatiana de Moura possui experiência notável, tendo atuado como médica colaboradora no ambulatório de Cirurgia Plástica Infantil no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e no Hospital Albert Einstein. Atualmente, ela realiza intervenções tanto em cirurgias reparadoras de pacientes pós-bariátrica quanto em procedimentos em crianças, como a otoplastia corretiva.

A otoplastia, procedimento que corrige orelhas de abano, é especialmente importante para a autoconfiança infantil e deve ser realizada a partir dos seis anos de idade. Segundo Dra. Tatiana de Moura, nessa fase, a relação entre o tamanho da cabeça e das orelhas se aproxima do que será na fase adulta, tornando a intervenção proporcional e eficaz.

No entanto, a cirurgiã ressalta que a busca por cirurgias estéticas muitas vezes supera a procura por correções funcionais, e isso requer uma avaliação criteriosa dos prós e contras de qualquer procedimento. Infelizmente, nem todos os profissionais têm o mesmo nível de cuidado que ela demonstra em seu consultório, e alguns pacientes podem não respeitar a opinião médica, ignorando os riscos envolvidos.

Em casos extremos, onde pacientes buscam procedimentos em excesso, pode estar presente a dismorfia corporal, um transtorno mental que distorce a autoimagem. Dra. Tatiana de Moura enfatiza a importância do tratamento psiquiátrico nesses casos, visando proporcionar tranquilidade aos pacientes.

A cirurgiã também compartilha dicas valiosas para aqueles que consideram a cirurgia plástica como opção:

Seja sincero na primeira consulta, expondo objetivos e expectativas.

Cuide da sua saúde, realizando um check-up e conversando com seu médico sobre qualquer comorbidade.

Evite se espelhar em celebridades e busque realçar sua beleza natural.

Compreenda que a cirurgia plástica não é uma ciência exata e que resultados podem variar.

Siga rigorosamente as orientações pós-operatórias, incluindo repouso e uso de medicamentos.

Ter paciência é fundamental, pois todos os processos biológicos têm seu tempo e devem ser respeitados. A mensagem central da Dra. Tatiana de Moura é clara: a cirurgia plástica pode transformar vidas, mas é crucial exercê-la com responsabilidade e bom senso, priorizando a saúde física e mental dos pacientes.