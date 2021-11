Dra. Socorro Sales faz sucesso intensificando a beleza, ao invés de transformá-la

A dentista é especialista em harmonização orofacial e bioestimulador

A paixão pela beleza e um término de relacionamento foram o ponta pé que a Dra. Socorro Sales precisava para mudar de vida. Hoje, a dentista é reconhecida nacionalmente pelo trabalho de rejuvenescimento facial que proporciona aos pacientes de forma que não transforma rostos, mas sim intensifica a beleza já existente em cada um.

A odontologia foi a segunda formação da Dra. Socorro, que já tinha feito também alguns cursos de estética. Sempre muito vaidosa, ao terminar o primeiro casamento, ela decidiu seguir o sonho e se especializar em harmonização orofacial. Ela foi em busca dos melhores especialistas da área para aprender.

A dentista encanta os pacientes com a leveza e alegria que transmite

“Eu saí de Teresina-PI e fui para São Paulo fazer o curso em 2014. Eu fiz uma imersão, já na 7ª mini residência. Foi aí que eu me identifiquei tanto com a área que fiquei quase um ano indo e voltando de São Paulo. Eu rodei o Brasil procurando os melhores profissionais dentro do que eu queria fazer para aprender”.

Preenchimento de mento (queixo)

Com mais de 17 mil seguidores nas redes sociais, Dra. Socorro faz sucesso com um trabalho de estética de excelência, mas sem grandes transformações que modifique completamente a pessoa. Ela afirma que o aprendizado é sem dúvidas um dos segredos do sucesso que tem hoje.

“Estudos, gostar do que eu faço e trabalhar muito! O estudo é importante porque eu aperfeiçoo sempre. Para o sucesso, você precisa se tornar excelente naquilo que está fazendo. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Eu trabalho com a questão do rejuvenescimento, não saio injetando. Eu trabalho os traços da pessoa, faço a análise facial do paciente e vejo o que podemos fazer para realçar a beleza”, afirma.



“Seja sua melhor versão”, convida Dra. Socorro aos pacientes

O sucesso é tanto que agora, Dra. Socorro passa o conhecimento para frente. Já tendo dado aulas em Portugal, ela começa agora o próprio curso. Colocando em prática a veia empreendedora, ela possui uma clínica e está montando o próprio instituto de cursos da área.