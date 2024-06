Drª Rayane Havilla: especialista em botox faz transformação na biomedicina estética em Anápolis

A Dra. Rayane Havilla, biomédica especialista em estética e procedimentos invasivos, se destaca como referência em sua área em Anápolis, Goiás. Com mais de 10 anos de experiência, ela é apaixonada por transformar vidas através da biomedicina estética, oferecendo um atendimento personalizado e humanizado, sempre buscando os melhores resultados para seus pacientes.

Dra. Rayane Havilla é especialista em botox

Pioneira em Botox, um dos procedimentos estéticos mais procurados nos dias atuais, a Dra. Rayane desmistifica mitos e esclarece verdades sobre o procedimento, orientando seus pacientes sobre os benefícios e aplicações adequadas da toxina botulínica. Para ela, o Botox vai além da estética, sendo utilizado também para fins terapêuticos, como no tratamento de enxaqueca, bruxismo, sorriso gengival, hiperidrose e espasmos.

Dra. Rayane Havilla, biomédica especialista em estética

Em 2017, a Dra. Rayane fundou sua clínica, que se tornou referência em Anápolis e foi eleita a “Melhor Clínica da cidade”. O sucesso da clínica se deve ao seu compromisso com a qualidade, ética e profissionalismo. A Dra. Rayane se dedica integralmente aos seus pacientes, tratando-os com carinho, respeito e atenção individualizada.

Fachada da clínica da Dra. Rayane, em Anápolis

Créditos: Divulgação

Para a Dra. Rayane, a Biomedicina Estética vai além da aparência. Ela acredita que os procedimentos estéticos podem ter um impacto positivo na autoestima, na qualidade de vida e na saúde mental dos pacientes. Por isso, ela busca transformar seus pacientes de forma integral, cuidando da saúde física, emocional e espiritual.

Apaixonada por sua profissão, a Dra. Rayane também se dedica a compartilhar seus conhecimentos com outros profissionais. Ela ministra cursos e workshops, transmitindo suas técnicas e experiências para novos biomédicos e esteticistas.

A Dra. Rayane Havilla acredita que o Botox pode transformar a vida das pessoas, proporcionando mais autoestima, confiança e bem-estar, por isso, entrou na agenda dos brasileiros, tão comum como fazer as unhas e os cabelos. Com sua experiência, conhecimento e paixão pela Biomedicina Estética, ela oferece aos seus pacientes um atendimento diferenciado e resultados excepcionais.

Dra. Rayane esclarece alguns dos principais mitos e verdades sobre o Botox:

Mito: O Botox deixa o rosto artificial e volumizado.

Verdade: Quando aplicado corretamente por um profissional experiente, o Botox proporciona um resultado natural e harmônico, suavizando as linhas de expressão sem alterar a expressividade do rosto.

Mito: O Botox só pode ser feito quando já está mais velho e já se vê a ruga.

Verdade: O Botox pode ser utilizado como preventivo, a partir dos 25 anos, para retardar o envelhecimento da pele e a formação de rugas.

Mito: O Botox dura para sempre.

Verdade: O efeito do Botox dura em média de 4 a 6 meses, necessitando de reaplicação para manter os resultados.

Dicas da Dra. Rayane para um botox seguro e eficaz: