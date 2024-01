Dra. Patrícia Rocha recebe prêmio LIDERE 2023 na categoria de oftalmologista plástica ocular*

A médica se destaca como uma grande referência em cirurgia ocular e um dos nomes em maior crescimento quando o assunto é blefaroplastia

A cirurgiã ocular Dra. Patrícia Rocha foi honrada com o prestigioso prêmio LIDERE 2023, destacando-se na categoria de Oftalmologista Plástica Ocular em Brasília. Em uma entrevista exclusiva, a Dra. Patrícia compartilhou sua alegria e gratidão por essa conquista notável em sua carreira.

“Eu fui procurada pela equipe da organização, responsável pela realização do evento, e eles me comunicaram. Eu recebi essa notícia com muita gratidão e alegria no coração”, compartilhou a cirurgiã.

Ela enfatizou que o reconhecimento reforça a validade de seus esforços éticos e dedicados, sempre apoiados por sua fé. “Isso mostra que tudo o que eu tenho feito com ética, dedicação e profissionalismo, sempre tendo a minha dependência em Deus, tem dado certo. Isso me deixou muito feliz”, disse a cirurgiã.

Dra. Patrícia destacou a relevância do prêmio para sua área de atuação. “Esse reconhecimento para mim foi muito importante, porque a parte da plástica ocular dentro da oftalmologia não lida somente com estética, mas também com função palpebral.” Ela ressaltou que o prêmio abre novos horizontes, especialmente considerando o aumento da procura por cirurgias plásticas de pálpebras, uma tendência que se intensificou durante a pandemia.

No contexto do prêmio LIDERE, que busca reconhecer visão, inovação e compromisso, Dra. Patrícia compartilhou seus projetos cruciais para essa conquista. “Eu sempre tenho procurado inovar e trazer o que há de melhor nesse meio para todos os meus pacientes”. A médica ressaltou a introdução da tecnologia do laser de CO2 como um marco importante em suas cirurgias, destacando a diferença significativa nos resultados e no tempo de recuperação. “Quando a gente alia a tecnologia com a técnica cirúrgica, a gente vê que os resultados são fantásticos.”

Dra. Patrícia expressou sua felicidade por ter sido reconhecida através de uma pesquisa de opinião pública. “Ficar sabendo que essa premiação veio através de uma pesquisa de opinião pública, onde os próprios pacientes e pessoas de Brasília que votaram em mim, me deixou ainda mais feliz. Esse prêmio foi realmente muito importante para mim”.

Sua interação ativa nas redes sociais, desmistificando a cirurgia de pálpebras e compartilhando informações sobre riscos e benefícios, contribuiu significativamente para essa conquista. “A forma como eu desmistifico a cirurgia de pálpebra no Instagram, mostrando riscos, benefícios, resultados, mas mostrando sim que a gente precisa ter segurança e cuidado, com certeza traz muita credibilidade”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Dra. Patrícia reconheceu a responsabilidade social inerente à sua prática, especialmente ao operar muitas pessoas públicas. “Eu tenho uma responsabilidade muito grande perante a sociedade para mostrar que a cirurgia de pálpebras é uma cirurgia séria, que não é apenas a retirada de uma “pelesinha”. Para a médica, é immportante buscar profissionais com excelência, dedicação e técnica, destacando que nem todos podem exercer essa área com a devida qualificação.

Brasília, sendo uma cidade rica em diversos setores, viu a área de atuação da Dra. Patrícia como uma contribuição significativa para o progresso e bem-estar. “Quando a gente entende que a saúde inclui a saúde mental também, a gente entende que a queixa e a dor daquele paciente fere não só a estética dele, mas toda a saúde mental”. Ainda conforme a cirurgiã, ao enfrentar essas situações e proporcionar resultados positivos, a profissão contribui para o bem-estar dos pacientes, gerando um impacto positivo na comunidade.

Perspectivas futuras e conselhos para profissionais aspirantes

“Com certeza são as melhores, porque é uma área que está crescendo muito. A procura por blefaroplastia tem crescido cada vez mais. Hoje ela já é a terceira cirurgia mais procurada em todo o mundo”, afirma a médica sobre as perspectivas otimistas para a oftalmologia plástica ocular, considerando a crescente procura por blefaroplastia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para os profissionais aspirantes, ela enfatizou a importância de ser autêntico, estudar continuamente e buscar a excelência na área. “Seja o melhor na sua área, destaque-se, procure fazer o que ninguém faz, mas de uma forma que só você sabe fazer. Nunca deixe de estudar e buscar por conhecimento. Isso faz toda a diferença”. O prêmio representou um marco disruptivo em sua carreira. “Para mim, profissionalmente, foi algo disruptivo. Foi algo muito importante porque foi um marco na minha vida pessoal e profissional.”

A premiação LIDERE 2023 não apenas reconhece a excelência da Dra. Patrícia Rocha, mas também destaca a importância da oftalmologia plástica ocular no cenário da saúde e desenvolvimento econômico em Brasília. Patrícia Rocha assegura que continuará buscando inovação, mantendo a ética e o profissionalismo em sua prática clínica. “Isso só me trouxe a certeza de que eu estou no caminho certo e vou continuar buscando por inovação e sempre mantendo ética e profissionalismo na minha área.”