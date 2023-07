A médica é uma opção de referência em Dermatologia em Goiânia e em toda a região Centro-Oeste. Lana tem investido em novidades na clínica e ainda no segundo semestre, irá inaugurar o espaço de soroterapia, centro cirúrgico para transplante capilar, blefaroplastia, centro de saúde da mulher com tecnologias à laser e em estética íntima

Lana Bezerra nasceu em uma família de profissionais da área médica, e trilhou um caminho de sucesso e dedicação, destacando-se na especialidade da dermatologia. Sua paixão pela área da saúde e sua determinação foram fundamentais para conquistar um espaço de destaque nesse campo em constante evolução.

Dra. Lana Bezerra é dermatologia destaque em Goiânia e referência na região centro-oeste



Desde cedo, a medicina fez parte da vida de Lana Bezerra, filha do médico dr. Leônidas Bueno Fernandes, muito respeitado na comunidade e com uma carreira sólida na área da gastroenterologia, Lana cresceu em um ambiente onde a dedicação à saúde e ao bem-estar do próximo eram valores fundamentais.

Dra. Lana Bezerra: destaque em Goiânia e uma opção de excelência na dermatologia na região centro-oeste

Seguindo os passos da família, Lana ingressou na Universidade Federal de Goiás (UFG), onde deu início à sua jornada acadêmica. Foi na mesma instituição que escolheu se especializar em dermatologia ao ingressar na residência médica em 2008. Sua dedicação e paixão pela área lhe renderam o primeiro lugar na classificação geral da residência.

Dra. Lana Bezerra, dermatologista destaque em Goiânia é adepta aos tratamentos de naturalização sem exageros

Durante a residência médica, Lana Bezerra não apenas se destacou clinicamente, mas também mostrou seu potencial na pesquisa científica. Seu empenho e conhecimento renderam-lhe prêmios por trabalhos científicos publicados, e ela teve a oportunidade de participar de congressos mundiais na área de dermatologia. Essas experiências internacionais permitiram que Lana ampliasse seus conhecimentos, trazendo novas abordagens e tecnologias para a prática dermatológica.



Após concluir sua residência médica, a Dra. Lana Bezerra manteve sua trajetória de excelência acadêmica, perseguindo a pós-graduação para aprimorar ainda mais seus conhecimentos. Ela cursou mestrado e doutorado, ambos na UFG, onde se tornou Mestre em Ciências da Saúde em 2015 e Doutora em Ciências da Saúde em 2018.



Uma das grandes conquistas de Lana é a Clínica Vitalux, sob sua liderança, e que se tornou uma opção de referência em Dermatologia em Goiânia e em toda a região Centro-Oeste. Seu compromisso com a excelência, equipe qualificada, tecnologia avançada e atendimento humanizado são os pilares que tornam essa clínica uma escolha confiável e procurada por aqueles que buscam cuidados dermatológicos de alta qualidade.



Entre os procedimentos mais procurados estão o Morpheus, Fotona e a Naturalização – procedimentos injetáveis que visam usar bioestimuladores, ácido hialurônico em pontos estratégicos para obter um resultado mais elegante e natural. Protocolos corporais com uso de preenchimento de ácido hialurônico corporal de maior duração, bioestimulador específico para corpo e tecnologias para melhora do contorno, tonificação muscular e perda de gordura localizada também são técnicas que levam os clientes até Goiânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



A capital tornou-se uma das alternativas mais procuradas por pacientes por ser uma região no centro do país com medicina de ponta, serviços médicos de referência no país e clínica de alto padrão e os melhores tratamentos facial, corporal, cirurgias estéticas como plástico ocular e transplante capilar do mundo. Em geral, Goiânia virou o destino de pacientes de todo o estado de Goiás, do Triângulo Mineiro, Brasília, e agora de cidades do nordeste brasileiro, que procuram a cidade como referência em medicina moderna e alta tecnologia.



A clínica Vitalux está em fase de expansão e investimentos em novidades para conseguir suprir a alta demanda por consultas e procedimentos. Os meses de junho e julho e novembro e dezembro são o período de alta temporada na dermatologia, devido às férias e por esta razão, muitos pacientes aproveitarem o período para investir em tratamentos estéticos como laser, preenchimentos e fios de sustentação, que visam um rejuvenescimento mais natural e belo.



Neste semestre, a clínica terá algumas novidades como a inauguração do espaço de soroterapia, centro cirúrgico para transplante capilar, blefaroplastia, centro de saúde da mulher com tecnologias à laser e em estética íntima.



Dra. Lana se tornou referência no Brasil em tratamentos de rejuvenescimento de forma elegante sem exageros e excessos. Cada vez mais, a dermatologista tem sido procurada por mulheres que procuram melhorar suas versões de forma sutil e natural. “Sou conhecida pelos tratamentos de naturalização, ao contrário da harmonização, visam tratamentos personalizados sem padronização, proporcionando resultados mais naturais que tratam a pele sem exageros”, pontua dra. Lana Bezerra.