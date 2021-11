Quantos fios de cabelo é normal cair por dia? Dra. Jackeline Alecrim tira as dúvidas

Cientista, especialista em tratamentos capilares, Jackeline Alecrim responde às principais dúvidas sobre queda capilar

A queda de cabelo é algo diário, mas que aflige muitos brasileiros(as) e causa uma enorme preocupação, já que os fatores para a queda são diversos e há um certo medo de sair da normalidade. Mas, afinal, é normal perder quantos fios por dia? De acordo com a cientista e expert em queda capilar e distúrbios do couro cabeludo, Jackeline Alecrim, é comum dizer que os seres humanos perdem em média entre 100 e 150 fios de cabelo por dia.

Mas há um, porém! Algumas pessoas, que possuem maior quantidade de cabelo, esse número pode ser até maior e não representa nenhum sinal de alerta. “O que não pode acontecer é ficar aparecendo o couro cabelo, ter falhas ou cair uma mecha inteira. Quedas muito abruptas, chamam atenção para a possibilidade de algo errado”, detalha a cientista.

Para Jackeline Alecrim, é importante ainda diferenciar a quebra e a queda capilar. Pois, de acordo com ela, existem pessoas que quebram o cabelo ao pentear, por exemplo, e acreditam que os fios estão caindo. Os shampoos de limpeza profunda são péssimos para o fio, tem um agente detergente muito forte que pode, inclusive, favorecer a quebra do cabelo. Esses produtos só deveriam ser usados em tratamentos como a descoloração e a progressiva por profissionais capacitados”, opina a especialista.



Ao lavar os cabelos, é necessário redobrar a atenção com o couro cabeludo e com os fios. Pois, de acordo com a Dra. Alecrim, se um receber o produto certo e o outro não, problemas podem surgir da mesma forma. “As pessoas falam que não vão danificar o fio e começam a fazer técnicas low poo, por exemplo, que podem provocar uma obstrução grave e o acúmulo de sujidade no couro cabeludo, promovendo assim, infecções na região”, afirma.

Para a cientista, a melhor forma de cuidar dos fios e do couro cabeludo é utilizar um pré-shampoo, que protegerá o comprimento do cabelo e depois utilizar um shampoo normal no couro cabeludo que promoverá a limpeza. “Não precisamos ser radicais. Adotar técnicas low poo e no poo, que não utilizam ou têm poucos agentes de limpeza, podem trazer riscos à saúde do couro cabeludo”, aconselha.

Jackeline Alecrim é pesquisadora e desenvolvedora de formulações científicas para queda capilar, distúrbios do couro cabeludo, alopecias e danos no fio; cientista e especialista em cosmetologia avançada; fundadora da empresa de cosméticos Magic Science Brasil, que é destaque nacional e internacional pela eficácia clínica de seus produtos. Jackeline também faz sucesso com dicas de saúde capilar nas redes sociais, contando com mais de 90 mil seguidores no Instagram (@jackalecrim).