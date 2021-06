Dra. Iolanda Negrão desenvolve método de feminização para mulheres trans

Idealizadora do método “Identidade Orofacial”, a cirurgiã dentista Iolanda Negrão agora mira pacientes trans que buscam traços mais femininos.

O uso do botox e ácido hialurônico é um sucesso entre os brasileiros, mas, nem sempre o resultado sai como esperado. As dúvidas sobre o que ajustar é mais frequente do que se imagina. A cirurgiã dentista, Iolanda Negrão, desenvolveu o método ‘Identidade Orofacial’, que ajuda a destacar os melhores ângulos e esse sucesso tem se expandido entre as mulheres trans, que buscam um protocolo de feminização.

Com diversos pacientes trans, a cirurgiã dentista conta que foi necessário criar um protocolo novo. “É importante respeitar os traços masculinos, preservando as características de cada um, mas destacando as questões mais femininas. A questão de respeitar a identidade de cada um, dentro dos seus padrões étnicos e medidas faciais, é o conceito base que serve para homens e mulheres”, comentou.

Há dois anos, Iolanda Negrão desenvolveu o método “Identidade Orofacial”, que consiste no rejuvenescimento dos traços do paciente de forma estratégica, sem perder a beleza e a naturalidade.

“Desenvolvi esse método justamente porque a padronização do rosto me incomodava. E para quem me procura quer algo único, especial e é isso que ofereço, além de ser muito minuciosa com meu trabalho, faço todo estudo completo do rosto do meu paciente”, comentou.

Iolanda conta que, “essa linha de tratamento é muito mais de rejuvenescimento, do que de preenchimento. Praticamente não trabalho com ácido hialurônico, uso muito os fios de sustentação e sempre buscando a coerência nos tratamentos e no que é melhor para o paciente. (…) Sou muito sincera em relação daquilo que fica harmônico, por isso que gosto de orientar bem sobre o procedimento e buscar entender o que o levou ao meu consultório”, comenta.

Pós-graduada em Harmonização Orofacial, a cirurgiã que atende em Campo Grande no Mato Grosso do Sul, é uma das pioneiras em harmonização facial no Brasil.

