Dra. Graziela Jesus explica mais sobre o parto humanizado

A médica especialista no assunto tirar as dúvidas de gestantes

O parto humanizado tem tido um crescimento enorme nos últimos tempos devido a popularidade do mesmo. Cada vez mais, mamães famosas têm incentivado que suas seguidoras e fãs escolham o parto humanizado na hora de dar à luz a seus bebês. Mas ainda há uma grande confusão, pela falta de informação, do que é o parto humanizado de fato.

Dra. Graziela de Jesus, especialista no assunto, explica que parto humanizado não é o parto em casa, como muitas pessoas pensam, e sim, trabalhando mais o emocional. “Eu busco o parto humanizado, porque é ligado ao emocional. Somos 95% emocionais e isso influencia no bebê. Essa ligação de carinho e esse conforto de proteção”, explica a especialista que ainda conclui que influencia também na infância e adolescência.





“O parto humanizado se dá desde as consultas pré-natais na ligação da obstetra com a paciente. A humanização é tirar o trauma de parto da gestante e do bebê. A intenção é confortar a paciente. Não é um tipo de parto e sim, uma adaptação médica para o paciente”, negando que seja o parto natural, como muitas pessoas confundem.

No parto humanizado, todo o processo do nascimento acontece com calma trazendo um elo forte entre mãe, pai e bebê desde o primeiro contato. “O parto humanizado é uma situação onde o obstetra causa. É aquele em que a criança nasce e tem um contato direto com a mãe e é deixado o cordão umbilical até o último momento dentro da barriga. E depois que clampeia, mesmo assim continua em contato com a temperatura da mãe. Depois que ficou com a mãe, vai para o bercinho aquecido levado pelo pai. Aquela voz, aquele toque, tudo isso continua confortando o bebê para que ele não se sinta sozinho. Volta para a mãe na hora da amamentação. Você pode ter um parto normal sem ser humanizado, o neném às vezes nasce cansado”, detalha a médica.





A médica informa que todas as gestantes podem optar pelo parto humanizado que pode ser tanto cesárea quanto o normal e que ela tem direito a pedir a anestesia.

Dra. Graziela ainda deixa um recado para as gestantes: “Meu recado para as mamãezinhas: valorize seu médico e sinta-se acolhida por ele — assim você também é valorizada. Busque o que é bom para você sempre. Por hoje estar tão modinha, as pessoas podem se traumatizar com situações por isso. Tire suas dúvidas, tenha um pré-natal tranquilo e procure um profissional que agregue. E contem comigo, porque eu vivo para vocês”.

Para mais informações sobre o assunto, a médica sempre tira dúvidas através de seu Instagram, que é referência nas redes sociais, (@dra_graziela) e realiza os partos em Campinas, interior de São Paulo.