Dra Chris Radaic ensina a como evitar manchas no rosto durante o verão

Estação do ano exige cuidados especiais, segundo especialista

O verão já chegou e com ele as férias, época em que todo mundo quer colocar o bronze em dia. Apesar da alegria da curtição, também é nessa época que algumas pessoas relatam aparecimento ou piora de manchas no rosto, como o melasma, e procuram profissionais da área para cuidar das indesejadas marcas.

Dra Chris Radaic ensina como evitar manchas causadas pela exposição ao sol no verão

A Melanose Solar é a condição do surgimento de pintas amarronzadas em regiões muito expostas ao sol, principalmente o rosto. Geralmente, a doença surge em pessoas com peles mais maduras, que sofreram cumulativa exposição aos raios UV e apresentam sinais de envelhecimento evidentes.

A dermatologista explica o que é melanose solar

Evidentemente, o uso diário de protetor solar no rosto, orelhas e pescoço, é essencial na prevenção e contenção das manchas. Contudo, para quem está incomodado com as manchinhas e pretende fazer um procedimento para tratá-las, a aplicação de Luz Intensa Pulsada é indicada na maioria dos casos associada ao MMP (Microinfusão de Medicamentos na Pele), técnica que adiciona medicamentos ativos no local das manchas para clareá-las.

A doutora Chris Radaic, dermatologista, desenvolveu um método próprio para tratar esses pacientes. Ela é especialista em manchas e melasmas, possuindo diversas certificações internacionais, e desenvolveu o protocolo NewFraxel, que une peelings e substâncias anti-inflamatórias para que em apenas uma sessão o paciente veja resultados. Afinal, o intuito da médica é revelar seu interior através da beleza, e ela utiliza dos métodos mais seguros e modernos para devolver a autoestima.