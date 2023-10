Dra. Bárbara Sturm, é destaque no Iguatemi Talks Fashion 2023

A médica alemã bate um papo com Jana Rosa, autoridade no universo digital e fundadora da Bonita de Pele, a maior comunidade de experts em produtos de beleza do Brasil

A Iguatemi S.A., conhecida por apoiar a moda nacional e internacional, está trazendo a 7ª edição do Iguatemi Talks Fashion, marcada para os dias 17 e 18 de outubro de 2023, no JK Iguatemi. E uma das maiores atrações é a participação online e ao vivo da Dra. Bárbara Sturm, CEO e fundadora da Dr. Sturm Cosméticos Moleculares. Ela é uma médica alemã renomada, especialista em ortopedia, estética e pioneira em anti-inflamatórios. No dia 17 de outubro, ela será entrevistada por Jana Rosa, jornalista e fundadora da Bonita de Pele.

A marca de skincare da Dra. Bárbara Sturm é resultado de 25 anos de pesquisa científica, com mais de 300 produtos e mais de 5.000 rotinas de cuidados com a pele cuidadosamente selecionadas, reconhecidas globalmente. Além disso, a marca possui sete unidades da Dr. Barbara Sturm Spa & Boutiques em todo o mundo, incluindo Londres, Nova York, Miami e LA, que oferecem tratamentos de alto desempenho e servem como centros de educação para seus pacientes. A filosofia dela é clara: cuidar da pele é fundamental, combatendo a inflamação, hidratando profundamente e nutrindo, tudo com ingredientes de alta qualidade e sem agressões à pele.

O Iguatemi Talks Fashion também tem um lado filantrópico. Dez por cento da renda arrecadada com a venda dos ingressos será destinada ao IN-MOD (Instituto Nacional de Moda e Design), uma organização sem fins lucrativos que trabalha pelo reconhecimento e visibilidade da moda e do design brasileiros.

Este evento, que já é um sucesso, será realizado presencialmente com vagas limitadas para os workshops, mas as plenárias também serão transmitidas online, para que pessoas de todo o mundo possam participar. Em 2022, mais de 2.000 pessoas se inscreveram para acompanhar os dois dias de conteúdo apresentado pelos mais de 50 palestrantes. Patrícia Assui, diretora do evento, destaca que o Iguatemi Talks Fashion se consolidou como a maior conferência da indústria da moda no Brasil, combinando inovação, consistência e a vanguarda da moda.

Portanto, anote na sua agenda: 17 e 18 de outubro de 2023, no JK Iguatemi, você terá a oportunidade de mergulhar na moda, beleza e ciência com a Dra. Bárbara Sturm e muitos outros especialistas.