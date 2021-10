Dra. Andrea Pereira dá dica de alimentação anticâncer para prevenção contra tumores

A nutróloga lançará um livro sobre nutrição e câncer ainda em outubro

O mês de campanha Outubro Rosa deixa em evidência o tumor de mama, que pode ser curado se diagnosticado precocemente. O que poucas pessoas têm conhecimento é que há alimentos chaves que podem agir contra possíveis tumores. É sobre esse assunto que a Dra. Andrea Pereira, médica nutróloga do Departamento de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, fala no novo livro.

No consultório, a médica atende casos de Nutrologia Esportiva, Geriátrica, Oncológica, Hospitalar, Obesidade, Gestantes e Preventiva

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), os cânceres estão associados à obesidade, sedentarismo, alcoolismo e fatores genéticos. A Dra. Andrea Pereira afirma que a alimentação também é um fator importante ligado à doença. Ela explica que alguns alimentos, como a cúrcuma, já se mostraram efetivos no combate a tumores em estudos.

A nutróloga é adepta ao conhecimento como fonte de empoderamento

“É usado 400 mg de curcumina em pacientes caquéticos (com perda de peso marcante e perda de massa muscular) com câncer. O estudo é focado em câncer de cabeça e pescoço e com uso da curcumina foi observado um aumento de massa muscular e redução de massa gorda nesses pacientes. Isso melhora a qualidade de vida deles. Geralmente, o paciente caquético já está em estágios mais avançados do câncer, então o propósito é melhorar a qualidade de vida dele”, esclarece a nutróloga.

O livro é baseado em dados científicos para provar essa relação da nutrição com o câncer

Dicas importantes para a saúde da população serão encontradas no livro “Dieta do Equilíbrio – a melhor dieta anticâncer”, escrito pela médica. A obra será lançada na próxima terça-feira, 26, durante uma live da Dra. Andrea Pereira com a oncologista Dra. Aline Hada, das 20h às 21h. A transmissão será feita no YouTube, Instagram e Facebook da nutróloga.