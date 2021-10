Dr. Thiago Bianco, alerta sobre 3 fatos importantes do câncer de próstata e queda capilar

Médico especialista em Câncer de Próstata, Queda Capilar e Transplante após Quimioterapia alerta para pontos importantes da saúde.

Dr.Thiago Bianco é médico referência em transplantes capilares. Pioneiro na técnica FUE (Follicular Unit Excision), um dos mais grandiosos especialistas em giga sessões com densidade extrema, tornando-se conhecido mundialmente por seu trabalho à frente das cirurgias capilares.



O médico foi graduado em medicina em 2006, com especialização em cirurgia geral e trauma, além de direcionar sua carreira para a área de implante capilar. Membro titular da ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery), atualmente realiza um trabalho pioneiro com as técnicas de FUT (Follicular Unit Transplant) e FUE (Follicular Unit Extraction). Por sua atuação de excelência, Dr Thiago Bianco se tornou o especialista em transplante capilar mais procurado pelos famosos, entre eles, Roberto Carlos, a dupla sertaneja Marcos e Belutti, Lucas Lima, (marido da cantora Sandy), e outras personalidades da mídia e do esporte.



O médico foi graduado em medicina em 2006, com especialização em cirurgia geral e trauma, além de direcionar sua carreira para a área de implante capilar



De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, estima-se que aproximadamente 66 mil novos casos de câncer de próstata sejam registrados para cada ano do triênio 2020-2022. Esse número corresponde a 62,95 casos a cada 100 mil homens. Sem considerar o tumor de pele não-melanoma, o de próstata aparece com mais incidência entre o sexo masculino em todas as regiões do país.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, estima-se que aproximadamente 66 mil novos casos de câncer de próstata sejam registrados para cada ano do triênio 2020-2022

O fato é que este tipo de câncer afeta principalmente homens com idade mais avançada: cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos, sendo raro antes dos 40 anos. O câncer de próstata é um tipo de tumor que acomete a próstata, glândula situada abaixo da bexiga e que envolve a uretra, canal que tem ligação direta com a bexiga até orifício externo do pênis. Tem uma frequência maior entre os homens, depois do câncer de pele. Embora seja uma doença comum, por medo ou por desconhecimento, muitos homens preferem não conversar sobre esse assunto.