Procura por harmonização fácil aumenta e cirurgião plástico das estrelas desmistifica procedimento

Dr. Regis Ramos diz que a harmonização fácil deve ser feita de forma sutil e contou que recusa 20% dos clientes que procuram pelo procedimento

Dados do Google Trends revelaram que no primeiro ano de pandemia a busca por harmonização na plataforma de pesquisa mais famosa do mundo aumentou 540%. Enquanto o procedimento estético divide opiniões, o cirurgião plástico das celebridades, Dr. Regis Ramos, falou um pouco sobre como ele funciona e o porquê de não fazer em qualquer pessoa.



Regis teve o sonho de se tornar cirurgião plástico aos 10 anos pela inspiração do tio, que trabalhava na área. Aos 18 anos, ele fez medicina e se especializou em Cirurgia Geral, mas logo depois também estudou sobre cirurgia plástica. Hoje, ele é referência no setor e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Não é à toa que Dr. Regis é procurado por celebridades como Giovana Antonelli, Michele Bolsonaro, Sophia Abraão, Carol Nakamura.

Dr. Regis é um dos maiores cirurgiões plásticos do Brasil, por isso é procurado por diversas estrelas



Na pandemia, muitos famosos e influenciadores aproveitaram para fazer a harmonização facial, um procedimento relativamente novo no mercado. “O pessoal está querendo operar bastante por conta de terem começado a se olhar mais no espelho nesse momento, fazerem vídeo chamada, mandar fotos uns para os outros. Todos começaram a ficar mais críticos”, explica.



Sobre o procedimento, Dr. Regis confessou que não gosta de algumas harmonizações faciais, pois ficam muito exageradas. Ele recebe várias pacientes no consultório que fizeram o procedimento em outro lugar e o procuram para conseguir reverter. “Eu sou muito crítico, às vezes a paciente chega parecendo uma caricatura porque a indicação está sendo errada, está havendo excessos”, explica.

Dr. Regis é especialista em Cirurgia Plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pela AMB



Dr. Regis afirmou que 20% dos clientes que recebe no consultório querendo fazer a harmonização fácil ele se nega. Isso acontece quando o cirurgião percebe que não há necessidade do paciente fazer mudanças naquele momento “Por eu receber tantos pacientes do Brasil todo que tiveram complicações após fazerem harmonização exagerada, eu não faço quando acho que não deve ser feito”, afirma. Quando o médico não tem atitudes como essa e aceita fazer em qualquer pessoa pode resultar em algo exagerado, o que faz com que muitas pessoas duvidem do procedimento.

Para que a pessoa saia do consultório contente, o cirurgião afirma que a primeira coisa que deve ser feita é procurar por um médico especialista no assunto.

Dessa forma, o profissional vai fazer a indicação certa do que deve ser feito e não causará o ‘efeito exagerado’. Para quem ainda tem medo do resultado ou das dores, Dr. Regis afirma que não há contraindicações, todos podem fazer o procedimento, que é feito no próprio consultório e é minimamente invasiva. Ele afirma que a pessoa certa não deixará mudanças evidentes, mas sim fará com que a face fique estrategicamente e levemente mais equilibrada e harmonizada, de uma forma que as pessoas não percebam tanta diferença, só vejam que ouve uma melhora.

A Clínica Ramos está localizada em Ipanema, no Rio de Janeiro



Sobre o resultado do trabalho que realiza com maestria, Dr. Regis afirma que é recompensador. “O paciente muitas vezes entra deprimido e com a autoestima baixa. Alguns pacientes estão separando, com problema de família e uma cirurgia plástica mexe muito com todos, devolve a autoestima e a confiança”, finaliza.