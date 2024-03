Dr. Pedro Sousa, especialista em Harmonização Íntima, atende Kid Bengala

Procedimento de harmonização íntima consiste na aplicação de ácido hialurônico de forma estética no corpo do pênis para aumento da circunferência do órgão

As influenciadoras digitais Livia Nunes, Maria Braz, Thai de Melo, Rita Carreira, Verena Figueiredo e Maitê Faitarone estiveram presentes e levaram o Brilho Glossy para um dos momentos mais importantes do mundo da moda, a Semana de Moda de Paris que é responsável por determinar tendências e pela transformação da capital francesa em um verdadeiro palco de estilo e elegância, contendo a presença de celebridades, influenciadores e amantes da moda que se juntam para assistir ao espetáculo proporcionado por marcas icônicas do segmento como Chanel, Dior, Louis Vuitton, Givenchy e outras, com cada uma apresentando uma quantia de sofisticação e criatividade nas passarelas parisienses.

Desembarcando em Paris com o objetivo de demonstrarem toda sua iconicidade, atitude e criatividade para as calçadas e passarelas de Paris, as influenciadoras digitais brasileiras se preocuparam tanto com o preparo dos looks quanto com os seus cabelos. Para obterem um visual glamuroso, as influenciadoras tiveram uma dedicação especial com os cabelos, decidindo deixá-los soltos e com o brilho gloss do momento.

Com fama pela criação de tendências, Livia Nunes incorporou a moda glossy hair como sua grande aliada durante a semana de desfiles em Paris: “Já queria testar a linha. […] e para este fashion week levei os produtos da TRESemmé, meu cabelo ficou com muito mais brilho e super saudável”.

Focadas no processo de finalização dos cabelos, as influenciadoras levam a tendência glossy na produção dos visuais durante a Semana de Moda. A recém-lançada linha Brilho Lamelar, que possui a revolucionária tecnologia lamelar atuando nos fios e garantindo 7x mais brilho (com o Sérum de Tratamento Lamelar e o Óleo Finalizador Nutritivo), foi a escolhidas pelas influenciadoras, que inovaram na realização do GRWM, ao produzirem o #GetGlossyWithTRES, com filmagem do processo do end-look que possui o efeito gloss no cabelo. A tendência propicia um efeito similar à aplicação de gloss labial, porém agora nos cabelos. A hashtag #glossyhair na plataforma Tiktok já acumula milhares de visualizações até o momento, com o número crescendo cada vez mais.