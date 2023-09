Dr. Pedro Miranda revela segredos para o aprendizado eficiente no PrimoCast

O médico e educador compartilha dicas valiosas sobre como aprender qualquer coisa através da reeducação nos estudos

No último dia 25, o médico e educador Dr. Pedro Miranda se destacou como convidado especial no PrimoCast, o podcast oficial de Thiago Nigro, do canal Primo Rico, considerado o maior podcast de negócios do Brasil.

Pedro Miranda, referência em aprendizado e neurociência, discute as chaves para o sucesso na aprendizagem

Com uma sólida trajetória de aprendizado e neurociência, Pedro Miranda compartilhou insights valiosos sobre como qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa por meio de uma reeducação na forma de estudar. Segundo ele, a chave para o sucesso no aprendizado reside na combinação de método, ambiente, foco e disciplina.

Pedro Miranda transformou sua paixão pelo ensino em uma referência educacional

Pedro Miranda, hoje uma das principais referências em seu campo, teve uma jornada inspiradora. Desde a adolescência, ele já demonstrava sua paixão pelo estudo e pela educação, auxiliando colegas de sala. Sua ambição o levou a concluir a graduação em Medicina aos 23 anos e, simultaneamente, seguir uma residência em radiologia, além de realizar mestrado e pós-graduação em Gestão Empresarial.

Thiago Nigro, do canal Primo Rico

No entanto, o momento decisivo para sua carreira aconteceu quando ele começou a ajudar acadêmicos de medicina a se prepararem para as provas de residência médica, obtendo resultados extraordinários.

Em 2019, Pedro fundou o IPM Educação, um ecossistema educacional focado em resultados e aprendizado de alta performance, que já contribuiu para milhares de aprovações em exames importantes no Brasil.

Uma das motivações para criar o IPM foi a constatação de que a educação universitária apresentava deficiências na eficiência da absorção de conteúdo. Pedro, que foi convidado para lecionar em sete faculdades, percebeu que podia oferecer uma abordagem de aprendizado de maior qualidade.

Além disso, o Dr. Pedro Miranda é autor do livro “Aprendizado sem Limites”, que rapidamente se tornou um best-seller no Brasil, mantendo essa posição até hoje. A obra tem como objetivo auxiliar pessoas interessadas em estudar mais eficientemente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim, a participação de Pedro Miranda no PrimoCast foi uma oportunidade para os ouvintes do podcast e seguidores de Thiago Nigro aprenderem com um especialista em aprendizado e neurociência, consolidando seu papel como um dos líderes na promoção do ensino eficaz no Brasil.