Dr. Marcus Vinícius falará sobre desafios da advocacia em webinário

O advogado é Presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB de Pouso Alegre-MG

Com o objetivo de acrescentar na vida profissional de estudantes e formados em Direito, o Grupo Unisepe, em parceria com a subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Vicente-SP, realizará o Webinário Unisepe de Direito 2021. O renomado advogado Dr. Marcus Vinícius Alves Mendes participará para falar sobre os desafios da profissão.

O evento contará com a participação de outros advogados, que abordaram outros temas da profissão



O webinário conta com um ciclo de palestras e a participação de advogados que são referências no Brasil, como é o caso do Dr. Marcus Vinícius, que fará o encerramento do evento. O profissional tem pós-graduação em Direito Constitucional e é Presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB de Pouso Alegre-MG.

Dr. Marcus Vinícius é formado em Direito com pós-graduação em Direito Constitucional



“Eu vou traçar um panorama sobre os desafios da advocacia porque hoje existem vários, seja pela pandemia ou inovações tecnológicas. Vou abordar também a garantia do processo legal, será um breve apanhado disso tudo, voltado para atuação profissional”, explicou o advogado.

O advogado disse que se sentiu honrado pelo convite de participar do webinário



De acordo com Dr. Marcus, eventos como esse são de suma importância para formação de bons profissionais. Sobre o convite para participar do webinário, o advogado se mostrou muito grato pelo reconhecimento. “Fiquei muito feliz, principalmente por estar falando de um tema que me agrada”.



A palestra terá início às 19h30 e será transmitida ao vivo pelos canais do YouTube e Facebook da Unisepe Educacional e da OAB São Vicente. As pessoas que tiverem interesse em participar vão receber um certificado no final do evento, mas precisam realizar a inscrição no site.