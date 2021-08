O nutricionista campeão em emagrecimento no Nordeste

Dr. Leone Gonçalves já trabalhou com várias celebridades e tem mais de 300 mil seguidores

O nutricionista e preparador físico, Dr. Leone Gonçalves, tem se destacado pelo trabalho feito, principalmente em questão de emagrecimento. Ele já era referência no Nordeste, mas hoje é conhecido em todo o Brasil, atendendo até celebridades e sendo acompanhado por milhares de seguidores diariamente nas redes sociais.

“Nunca foi sorte, sempre foi Deus”, afirma Dr. Leone sobre o sucesso

Leone sempre gostou de treinar e se alimentar bem, além de adorar estudar biologia no colégio. Por isso, a escolha da profissão não foi difícil. Ele fez nutrição, educação física e agora está na terceira graduação, estudando biomedicina. “Busquei a Deus para ser uma pessoa melhor e Ele foi me capacitando, estudei bastante para ficar muito bem na minha área de atuação e até hoje estudo muito. São inúmeras especializações e cursos que tenho. Atualmente, eu atendo centenas de pessoas presencias e on-line pelo Brasil, e consigo mudar a vida das pessoas com alimentação, treino e suplementação, trazendo diversos resultados na saúde e na estética”, afirma.

No ultimo mês , Leone atendeu Compadre Washinton na Clínica

O resultado de tanto estudo e esforço fez com que Leone se tornasse uma das maiores referências na área do emagrecimento, chamando atenção até de pessoas famosas, como Compadre Washington, Bruno Magnata, Cristian Bell e atletas. “No início da minha carreira sempre tentei fazer parceria com pessoas influentes no meio digital para atrair mais clientes. Atualmente, por ter uma agenda muito cheia não procuro muito, mas sempre aparece um famoso ou atleta profissional para atender”, diz Leone. Para quem está começando, o profissional afirma que é o marketing digital é essencial, assim como cursos e especializações. “Estude muito a área que você quer atuar. Não sei se você acredita, mas Deus é real e Ele abre as portas de forma sobrenatural para você crescer, tenha fé e tome as melhores atitudes com sabedoria e conselhos de pessoas mais experientes que você. Outra dica importante é o mundo digital, se você não estiver no digital dificilmente vai crescer muito, mesmo sendo um bom profissional”, explica.

Um dos modelos mais comentados , Ricardo Querino também passou pela clinica do Dr. Leone

Com clínica própria e uma agenda lotada o ano inteiro, Leone diz que tem o objetivo de ajudar as pessoas a alcançarem a melhor versão em saúde e estética, além da parte emocional e autoestima. “Isso não tem preço”, afirma o nutricionista. Hoje, ele afirma que se sente realizado profissionalmente, mas acredita que ainda tem muito mais pela frente. “Final do ano estarei terminando minha 3ª faculdade para fazer mais protocolos em meus pacientes e me sentirei mais realizando ainda”, finaliza