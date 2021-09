Dr. Israella Massena, especialista em Harmonização Facial, fala sobre o aumento da busca e procedimentos estéticos por homens

Os homens estão cada vez mais preocupados com a aparência e investindo em procedimentos estéticos

”Há quem pense que somente as mulheres buscam por procedimentos estéticos faciais, mas os homens estão cada vez mais adeptos aos cuidados com a beleza. A harmonização Facial visa entregar equilíbrio e jovialidade à face sem que haja perda da naturalidade. Um dos grandes medos dos homens é exatamente esse, a perda da naturalidade ou adquirirem traços femininos.

Antes de iniciar a harmonização Facial, é necessário realizar um planejamento para que as indicações de procedimento sejam assertivas. Levamos em consideração que na face masculina, o intuito é realçar as características do rosto masculino e que em alguns aspectos destoam dos traços femininos.”

O intuito é realçar as características do rosto masculino e que em alguns aspectos destoam dos traços femininos



A especialista também explica algumas diferenças do procedimento entre homens e mulheres.

”A face masculina pede uma mandíbula e queixo mais projetados e definidos. Claro que para cada face existe um padrão individual, não é como uma forma de bolo. O outro procedimento onde visamos um resultado mais leve, é a aplicação da toxina botulínica. Nas mulheres, costumamos arquear as sobrancelhas, já na face masculina o resultado precisa ser o mais neutro e natural possível. Outros procedimentos como bioestimuladores de colágeno e preenchimento em outras regiões podem ser incorporados ao tratamento caso haja necessidade, mas todos eles seguirão critérios específicos para a face masculina.” Explicou a Dra. Israela.