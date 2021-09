Com décadas de experiência, Dr. Hasan Juda é um dos maiores nomes no tratamento para artrite e artrose no Brasil

Dr. Hasan afirma que os estudos e a experiência foram as coisas que o ajudaram a chegar onde está, apesar de não se reconhecer como o fenômeno da reumatologia

Com o sonho de se tornar médico desde a infância, Dr. Hasan Juda foi muito além do que imaginava e se tornou uma das maiores referências na reumatologia no Brasil. Ele é considerado um dos maiores nomes no tratamento para artrite e artrose no país, e afirma que isso é resultado de muito trabalho e experiência.



Apesar de saber o que queria cursar desde pequeno, a área da reumatologia foi uma feliz surpresa para o médico. “Eu acompanhei um professor aqui no Paraná e fiquei impressionado com o nível de conhecimento que ele tinha dentro das várias áreas de clínica médica. Eu sempre fui apaixonado por clínica. E eu pensava: nossa, um reumatologista tem que saber tudo isso? Então é isso que eu quero”, relembrou Dr. Hasan.

Trabalhando muito com a dor das pessoas, o reumatologista decidiu se especializar também em tratamento de dor e hoje atende pacientes de vários cantos do Brasil. Sobre o sucesso, Dr. Hasan afirma que os estudos e a experiência foram as coisas que o ajudaram a chegar onde está, apesar de não se reconhecer como o fenômeno da reumatologia. “Logo quando eu me formei, já saí para trabalhar como médico. Quando eu fiz minha especialização já tinha muita experiência. Assim a gente consegue filtrar melhor do que quando a gente é só estudante e não tem a prática”, explica.

Dr. Hasan tem 25 anos de formado e afirma que está em constante aprendizado.



“Estou começando a me sentir um pouco realizado, mas ainda tem bastante coisa que eu gostaria de fazer, estudar e muita gente para ajudar”. Além da artrite e artrose, o médico trata vários tipos de problemas, como agulhamento seco, bloqueio neuromusculares, bursite, doenças da coluna, ombro, quadril e joelhos, enxaqueca, fibromialgia, infiltração, osteoporose e tendinites.