Dr. Gustavo Marcatto se transforma em médico queridinho das celebridades com seus tratamentos confortáveis e eficazes

A área da estética ganha cada vez mais olhares das pessoas, especialmente com o crescimento da utilização das redes sociais e o surgimento das figuras dos influenciadores digitais. Por isso, métodos e técnicas modernas expandem sua relevância entre os profissionais do meio, como é o caso do renomado médico vascular Dr. Gustavo Marcatto.

Expert no tratamento de varizes, o Dr. Gustavo Marcatto tornou-se um dos principais médicos vasculares do país e um dos poucos que utiliza o laser e tecnologias mais modernas para o tratamento estético das varizes e dos vasinhos. Sem precisar de cortes, cirurgias ou de repouso, os métodos de Marcatto tornaram-se febre entre as celebridades.



“Sou totalmente dedicado ao cuidado estético das varizes e dos vasinhos com tratamentos não invasivos, dedicado e totalmente comprometido em entregar sempre os melhores resultados às minhas pacientes. É uma honra contar com um prestígio tão grande que é uma demonstração do valor de tanta dedicação às minhas pacientes.” Dr. Gustavo já recebeu nomes como: Deborah Secco (atriz global), Andressa Suíta (modelo e esposa do cantor Gusttavo Lima) Natália Toscano (influencer, empresária e esposa do cantor Zé Neto), Milla Gomes (empresária e influencer), Lavoisier (maquiador das estrelas)”.

O reconhecimento de Gustavo Marcatto também vai além das telas dos celulares. Ele possui bastante prestígio entre os profissionais da área e sente que seu trabalho é bastante valorizado no cenário. Autor de inúmeros artigos científicos, o doutor ministra aulas e palestras em grandes congressos nacionais e internacionais , realiza treinamento de outros médicos em sua clínica e obtém cada vez mais notoriedade no meio.

“Sempre fui muito determinado em seguir meu propósito de transformar a qualidade de vida das pessoas que sofrem com as varizes e suas complicações. São quase 10 anos de dedicação a minha profissão, tendo realizado pesquisas científicas, diversos treinamentos relacionados a área de atuação e uma carreira dedicada a entregar os melhores tratamentos e resultados.”

Hoje uma referência nacional no tratamento das varizes e dos vasinhos com técnicas atuais e tecnologias avançadas o que possibilita muitas pessoas cuidarem da sua saúde sem precisar sair da sua rotina, se submeter aos riscos do hospital e da anestesia. Prevenindo assim as complicações das varizes, melhorando a qualidade de vida e a aparência das pernas.