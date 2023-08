Dr. Gustavo Becker fala sobre avanços e benefícios da cirurgia robótica em congresso internacional

3º Congresso Internacional sobre Cirurgia Robótica acontece no Rio de Janeiro com participantes de todo o mundo

Especialistas do mundo todo estão no Rio de Janeiro para o 3º Congresso Internacional SRS LATAM de Cirurgia Robótica. Entre os grandes nomes da área está o brasileiro Dr. Gustavo Becker, que como moderador e palestrante do evento fala sobre avanços e benefícios da cirurgia robótica.

De acordo com Becker, esse é hoje o principal Congresso Internacional de Cirurgia Robótica a nível internacional. Nesta edição especialistas de várias partes do mundo, como europeus, norte-americanos, da latino-americanos e asiáticos marcam presença.

“Hoje é o que a gente tem de maior troca de experiências sobre cirurgia robótica, que é o que a gente tem mais atual, mais moderno, mais tecnológico nos cuidados, nas cirurgias para os pacientes, principalmente doenças mais graves, mais complexas, são os que os pacientes mais se beneficiam dessa tecnologia que é a cirurgia robótica”, diz o médico.

Congresso reúne especialistas da América, Europa e Ásia no Rio de Janeiro



O especialista em Cirurgia Minimamente Invasiva Avançada revela ainda que através desta troca de informações, a Medicina tende a ter ganhos significativos, já que é possível conhecer todos os principais serviços mundiais, o que existe de diferente e quais as melhores práticas que podem ser adotadas.

“O que a gente tem discutido bastante aqui no evento são as outras revoluções tecnológicas que estão vindo junto com a robótica. Então, a que a gente chama também de cirurgia digital, big data, inteligência artificial, realidade virtual, realidade hardware aumentada, metaverso. Então, todos esses conceitos estão sendo aplicados e desenvolvidos para que a gente tenha um melhor resultado, porque o grande objetivo é elevar o nível de todos os cirurgiões”, conta Dr. Gustavo Becker.

Para o médico, a cirurgia robótica representa um ganho representativo para a atuação dos médicos, mas também para os pacientes, que conseguem melhores resultados com menor desconforto. Isso porque, o robô melhora o desempenho do cirurgião e é nas cirurgias maiores, nas de maior gravidade, maior complexidade, que esse ganho fica ainda mais evidente.

“O robô traz um ganho importante para o paciente, porque ele melhora bastante a técnica cirúrgica”, diz Dr. Becker

Crédito: SRS LATAM RIO 2023



“A gente vê que o robô traz um ganho importante para o paciente, porque ele melhora bastante a técnica cirúrgica, ele é mais preciso, ele faz mais movimentos que a mão humana não consegue fazer, faz movimentos que as pinças de vídeo cirúrgicas não conseguem fazer. Ele consegue acessar com melhor visão, com melhor ótica, com melhores recursos técnicos as áreas pequenas. Ele traz uma melhor visão, uma visão terceira dimensão para o cirurgião, ele refina o movimento do cirurgião, retira tremores e movimentos mais inadequados”, explica.

Por fim, Dé Gustavo acrescenta que as plataformas robóticas associadas a todas as novas tecnologias digitais são a chave para elevar cada vez mais a qualidade das cirurgias realizadas em todo o mundo. “É o que a gente chama de cirurgia digital, que busca elevar no todo o nível dos cirurgiões para que a gente tenha resultados melhores”, pontua Dr. Becker.

3º Congresso Internacional SRS LATAM de Cirurgia Robótica segue até o dia 25 de agosto no Centro de Convenções Windsor Oceânico, no Rio de Janeiro.