Dr. Fernando Amato abre inscrições para cirurgia reparadora de mama gratuita

O médico Fernando Amato abriu inscrições para cirurgias de reparação das mamas gratuitas. Serão selecionadas 30 mulheres para esta ação social

O câncer de mama pode causar sequelas físicas nas mamas. E estas sequelas também podem prejudicar a autoestima da mulher, lhe causando desconforto e as afetando emocionalmente. O câncer de mama é uma doença multifatorial, ou seja, além da mutação, outros fatores também podem contribuir para o aparecimento da doença, como hábitos alimentares, obesidade, tabagismo.

A cirurgia reparadora é um meio de reconstituição e de proporcionar bem-estar as pacientes. Mas muitas vezes as pacientes podem não ter condições de arcar com um plano de saúde ou pagar uma consulta particular. Uma forma de ajuda está na ação social promovida pelo médico Dr. Fernando Amato.

Dr. Fernando Amato, realizará, gratuitamente, 30 consultas para avaliar a possibilidade de cirurgia reparadora de mamas

Dr. Fernando Amato abriu inscrições para cirurgias reparadoras de mama para pacientes que dependem do SUS, as inscrições terminam dia 31/10. Uma ação social que merece visibilidade devido ao seu cunho.

Em razão do Outubro Rosa, o Dr. Fernando Amato, cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), realizará, gratuitamente, 30 consultas para avaliar a possibilidade de cirurgia reparadora de mamas em mulheres que contam, exclusivamente, com o Sistema único de Saúde (SUS).

‘A cirurgia reparadora é um meio de reconstituição e de proporcionar bem-estar as pacientes’, comentou o médico

“Já para aquelas com plano de saúde que prevê reembolso, no mês de outubro a consulta sairá pelo valor do reembolso da paciente”, informa Dr. Amato, idealizador da ação social.

As mulheres interessadas podem se inscrever até 31 de outubro pelo site. A previsão de atendimento para estas 30 mulheres selecionadas serão de no máximo três meses.

Dr. Fernando Amato possui Graduação, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica e Mestrado pela Escola Paulista de Medicina (UNIFESP). Ele é também Membro Titular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) e da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS).