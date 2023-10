Dr. Ezio Carneiro Jr.: mais de 15 anos de experiência em transformações estéticas

Saiba como o médico acumulou expertise ao longo de sua carreira na cirurgia plástica

No cenário da cirurgia plástica em São Paulo, um nome vem ganhando destaque e transformando a vida de mães que desejam recuperar sua autoestima após a maternidade. Dr. Ezio Carneiro Jr., nascido em Goiânia, faz parte de uma família com tradição na Medicina, e sua vocação o levou a seguir os passos de seu pai obstetra.

Dr. Ezio Carneiro Jr. está ajudando mães a recuperarem sua confiança e sensualidade após a gravidez

Após buscar especializações em São Paulo, ele fincou raízes na charmosa Bela Vista, onde estabeleceu seu consultório. Com mais de 15 anos de carreira e uma média de 200 cirurgias por ano, o Dr. Ezio se aprimorou em técnicas modernas, incluindo a Mommy Makeover.

Dr. Ezio Carneiro Jr. é especialista em Mommy Makeover e transformações pós-gestacionais

A Mommy Makeover, conhecida como “kit mamãe”, consiste em um conjunto de procedimentos que incluem mastopexia, abdominoplastia e lipoescultura. Dr. Ezio acredita que ser mãe não significa deixar de ser mulher, e essa cirurgia plástica ajuda a resgatar a feminilidade e a sensualidade das mães.

Além da Mommy Makeover, o médico se destaca em outros procedimentos, como a Lipo LED/HD/Renuvion, uma tecnologia avançada para tratar a flacidez da pele, e o Facelift, conhecido como Lifting Facial.

O Dr. Ezio não se limita a atender apenas mulheres; ele também realiza intervenções faciais e corporais em homens. Recentemente, ele observou um aumento na procura por ninfoplastia, um procedimento íntimo que tem uma recuperação tranquila.

Uma das características mais notáveis do Dr. Ezio é sua meticulosidade e preocupação com o bem-estar de seus pacientes. Ele acredita que a transformação pessoal vai além do físico e inclui a restauração da autoestima. Muitos casais têm buscado seus serviços para planejar cirurgias estéticas em conjunto, fortalecendo seus laços.

Para o Dr. Ezio Carneiro Jr., a cirurgia plástica é uma ferramenta para fazer as pessoas felizes e confiantes, e ele se alegra em testemunhar as transformações que realiza em seus pacientes, em todos os sentidos.

Neste médico, encontramos não apenas um cirurgião habilidoso, mas um profissional comprometido em redefinir a beleza e a autoestima, construindo uma jornada de transformação pessoal para cada um de seus pacientes.