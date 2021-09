Arte ou cirurgia? Dr. Edson Leite de Freitas é um dos grandes especialistas em rinoplastia no Brasil

Conheça o trabalho do cirurgião que desenvolveu três dispositivos médicos inéditos

De acordo com o Google, maior plataforma de pesquisa do mundo, o número de busca pela palavra rinoplastia aumentou 4800% durante a pandemia, em 2020. A cirurgia modela uma parte importante do rosto, o nariz, e qualquer erro pode gerar um resultado indesejado. É por isso que muitas brasileiras têm apostado no melhor do mercado: Dr. Edson Leite Freitas.

O cirurgião é uma referência em todo o Brasil



Desde pequeno, Edson via os pais trabalhando na medicina e sabia que iria seguir a mesma profissão. Ele se formou na USP e seguiu a mesma especialização do pai, a de otorrino. Logo depois, ele descobriu que queria unir a medicina com outra grande paixão de infância: desenhar.

Dr. Edson patenteou três dispositivos revolucionários para medicina



“Hoje, a rinoplastia é uma arte. É tudo feito milimetricamente porque cada milímetro faz diferença. A cirurgia é para mudar a estética do paciente, envolve autoestima e também bem-estar para questões respiratórias”, afirma o médico. Dr. Edson fez fellowship em cirurgia plástica facial e especialização em rinoplastia, além de ter feito doutorado na USP e ser preceptor na Faculdade Federal da Bahia.

O médico atende em São Paulo e na Bahia



O cirurgião afirma que se sente realizado, principalmente com os feedbacks positivos que recebe diariamente. Ele é responsável por rinoplastias de personalidades brasileiras e ainda recebe clientes de vários cantos do mundo, como Irlanda, Estados Unidos, Canadá. Outra grande conquista de Dr. Edson foi a criação de três dispositivos para ajudar os médicos. “Dois são para ajudar na realização da rinoplastia e um deles é para olhar o nariz por dentro”, explica.

Dr. Edson afirma que não se vê trabalhando com outra coisa



Atualmente, o cirurgião atende na Bahia e em São Paulo. Para o futuro, ele pretende estar em constante evolução e melhora, além de desmistificar a rinoplastia, pois muitas pessoas ainda pensam que a cirurgia faz com que o nariz fique artificial. “Isso ficou marcado entre as pessoas há uns 15 anos, mas hoje as técnicas evoluíram muito. Eu consigo dar um nariz natural, harmônico e que até parece que a pessoa nunca operou, como se ela tivesse nascido daquela forma”, finaliza.