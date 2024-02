Dr. Diogo Amaro: Conheça o especialista que é destaque por abordagem multidisciplinar e acolhedora na Cirurgia Bariátrica

Dr. Diogo Amaro, renomado especialista em Cirurgia Bariátrica, compartilha sua experiência e paixão por uma abordagem multidisciplinar e acolhedora no tratamento de pacientes. Em uma entrevista exclusiva, ele revela os desafios e as recompensas de lidar com pacientes que buscam uma transformação significativa em suas vidas.

Um dos aspectos mais significativos para o Dr. Amaro é a melhoria na expectativa de vida dos pacientes após a cirurgia. Ele destaca que a cirurgia bariátrica não é apenas sobre perda de peso, mas também sobre a redução dos riscos de doenças cardíacas, diabetes e problemas na coluna associados à obesidade.

O médico destaca a importância de lidar com os estigmas associados à obesidade. “As pessoas tendem a rotular, seja de preguiçoso a indisciplinado, de fominha a compulsivo. Isso se acumula no paciente ao longo do tempo, e meu papel é ajudá-los a recuperar suas vidas”, explica Dr. Diogo.

O especialista conta que durante as consultas, adota uma abordagem personalizada, incentivando os pacientes a refletirem sobre suas motivações e a considerarem alternativas antes de decidirem pela cirurgia. Ele afirma a importância do suporte familiar e do comprometimento do paciente para alcançar resultados duradouros.

“O paciente bariátrico carrega um fardo muito pesado, não apenas fisicamente, mas também psicologicamente. Ansiedade, depressão, autoestima prejudicada – esses são apenas alguns dos desafios que eles enfrentam”, diz o cirurgião.

Ao longo dos anos, Dr. Diogo Amaro percebeu a importância de ir além da cirurgia em si. Ele ressalta que a mudança de vida proporcionada pela bariátrica requer um comprometimento contínuo, incluindo acompanhamento multidisciplinar. “A cirurgia bariátrica não é apenas um ato cirúrgico; é uma mudança de estilo de vida. É como dar uma ferramenta ao paciente e ensiná-lo a usá-la”, afirma.

O cirurgião aborda a importância do acompanhamento, que envolve profissionais como psicólogos, psiquiatras e cardiologistas. A necessidade de construir uma base sólida antes da cirurgia, evidencia que o processo de adaptação pós-operatório é uma jornada contínua que requer atenção e comprometimento.

Quando questionado sobre as técnicas cirúrgicas mais comuns, Dr. Diogo esclarece que as opções principais são o bypass e o sleeve. Ele ressalta que cada paciente é único, e a escolha entre as técnicas deve levar em consideração fatores como a presença de comorbidades, estilo de vida e preferências individuais.

O profissional cita ainda a importância da conscientização sobre a cirurgia metabólica em casos específicos, especialmente em pacientes diabéticos descompensados. Nesses casos, a cirurgia bariátrica pode ser uma poderosa aliada no controle da doença, proporcionando uma abordagem personalizada para cada paciente.

Em relação aos critérios para a realização da cirurgia bariátrica, Dr. Amaro destaca a importância do índice de massa corporal (IMC) e a presença de comorbidades. Ele ressalta que a avaliação completa, envolvendo cardiologistas, psicólogos, endocrinologistas e nutricionistas, é crucial para determinar a viabilidade da cirurgia e garantir a segurança do paciente.

Dr. Amaro revela também que compartilha seu conhecimento e experiência em lives com outros profissionais de saúde, proporcionando um espaço para discutir mudanças de vida, desafios e conquistas relacionadas à obesidade. A importância de um diálogo aberto com os pacientes, incentivando-os a refletir sobre seus hábitos alimentares e estilo de vida antes de decidir pela cirurgia é essencial para o profissional.