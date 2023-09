Dr. Décio Portella é referência em plásticas de face e nariz: “Meu maior desafio é sempre entregar algo personalizado ao paciente”

Prestes a completar 20 anos de carreira, o médico é hoje um dos grandes nomes da cirurgia plástica no país

O Dr. Décio Portella se tornou uma referência em plásticas de face e nariz: “Meu maior desafio é sempre entregar algo personalizado ao paciente”, diz. Prestes a completar 20 anos de carreira, o médico é hoje um dos grandes nomes da cirurgia plástica no país.

“Eu sempre quis fazer três, quatro, cinco, seis coisas ao mesmo tempo”, conta Raphael



Sua paixão pela cirurgia plástica começou ainda durante a faculdade, quando teve contato com um centro de tratamento de queimados. “Vi uma estudante de Direito que havia queimado todo o tórax, uma moça muito bonita, de olhos claros, chorando com dor. Estavam fazendo a troca de curativo dela. Isso me marcou bastante. A partir daí eu entrava muito no hospital desde o início e fiz amizade com residentes da cirurgia e nunca me vi fazendo outra coisa”, conta Dr. Décio.

aphael Parseghian Pasqual diz: “A briga com o meu eu interior é um dos meus maiores desafios”.



Formado pela PUC, a Faculdade de Medicina de Sorocaba, Décio Portella se especializou em cirurgia geral, cirurgia plástica e se tornou professor. Ele tem em sua carreira 4 anos como médico do Samu, 10 anos como cirurgião de trauma no Hospital Regional, 12 anos como cirurgião plástico na Policlínica Municipal 13 anos com seu consultório oferecendo todo tipo de cirurgias aos pacientes.

Trajetória começou aos 13 anos e hoje, aos 28, Raphael continua empreendendo



“Eu ofereço todo tipo de cirurgias pros pacientes, desde face, nariz, mama, abdomen, lipo, prótese glútea. Faço todo tipo de intervenção, reconstrução de mama, queimados e isso é gratificante”, revela.

Em 13 anos de carreira, Dr. Décio Portella estima que tenha feito mais de 20 mil cirurgias. “A cirurgia plástica eu escolhi porque não é monótona, é um desafio, é artesanal e tem que ser entregue de forma muito personalizada para que o paciente se sinta bem. Cada paciente tem uma necessidade diferente, uma morfologia diferente, um jeito diferente de se ver no espelho”, afirma.



Falando em números, o Brasil ocupa a 2ª colocação mundial em número de cirurgias plásticas, atrás apenas dos Estados Unidos. Dr. Décio acredita que essa posição reflete uma característica do povo brasileiro. “Nós temos uma variedade muito grande de belezas, uma miscigenação muito grande. O brasileiro gosta de se cuidar e eu acho que essa explicação é porque é um povo alegre que convive muito com os outros, que gosta de interagir. Então ele gosta de se apresentar bem e aí a cirurgia plástica tem uma relação muito íntima”, explica.



Dentro desta grande procura, o médico explica que há uma diferença significativa entre homens e mulheres: “Antigamente eu via um pouco mais de desculpas sobre o porquê o indivíduo estava procurando a cirurgia plástica. As mulheres não se preocupam muito com isso, elas querem operar, porque elas querem se sentir bem com elas mesmas. Eu nunca vi uma mulher operando por causa de um homem. Ela é o maior objetivo dela, se melhorar, se sentir mais bonita. Agora os homens não, eles muitas vezes inventam alguma desculpa, que não está enxergando bem e precisa operar a pálpebra, ou que não respira bem e gostaria de melhorar o nariz. Essa aceitação no homem, de ele não parecer frágil, que está buscando ser mais bonito, também aos poucos tem sido quebrada”, detalha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Prestes a completar 20 anos de carreira, o que acontece em 2024, Dr. Décio já é uma das grandes referências em cirurgia plástica no país, mas acredita ter um desafio diário para se manter como um dos maiores nomes da área:



Meu maior desafio, quando eu vejo face e nariz, é entregar sempre algo muito personalizado para a pessoa. Eu não faço uma fábrica de face e nariz, uma fórmula de rinoplastia, uma fórmula de face lifting. Embora o envelhecimento facial seja semelhante, os indivíduos têm características muito específicas, próprias, e isso tem que ser levado como importância. Então, isso é muito conversado, porque o meu maior desafio é sempre entregar algo personalizado para o paciente, para que ele fique satisfeito, feliz, e dentro daquilo que ele espera”, pontua o médico.