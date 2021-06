Dr. Carlos André Bastian lança E-book que desmistifica jejum intermitente

O médico dá dicas de como fazer jejum intermitente em no E-book.

O anseio de estar com o corpo em forma é um dos maiores desejos da população brasileira, de acordo com levantamento realizado pela consultoria de marketing digital SEMRush, divulgado pela Forbes, e revela que a maior tendência de busca no Google foi o termo “emagrecer”, citado 112 mil vezes na amostragem, enquanto outros assuntos tiveram consideravelmente menos cliques, como ‘viajar’ (36 mil) e ‘ficar rico’ (2,3 mil).

Nesse cenário, o jejum intermitente passou a ser um dos maiores alvos, seja por quem busca emagrecer ou até mesmo para conquistar melhores índices de saúde. Porém, muitas dúvidas e mitos ainda surgem quando se fala em jejum intermitente. Em cima disso, o cirurgião do Aparelho Digestivo, Carlos André Bastian, lançou o E-book ‘Jejum intermitente – Aspectos históricos e aplicações clínicas’, a fim de responder às várias dúvidas que envolvem o tema.

O médico residente em Cirurgia do Aparelho Digestivo, pela Universidade Federal de Santa Catarina, e especializado em Endoscopia Digestiva, pela Faculdade de Medicina da USP, faz uma revisão sobre os aspectos históricos do jejum intermitente, descreve o que acontece com nosso corpo quando jejuamos e demonstra quando essa abordagem pode realmente trazer benefícios. “A ideia foi colocar no ‘papel’ as respostas para perguntas recorrentes que costumo ouvir no consultório e ler na internet, além de desmistificar a questão da prática de jejuar ser algum modismo”, explica o médico.

De leitura rápida, neste E-book o Dr Bastian mostra evidências científicas que suportam o uso terapêutico do jejum, bem como dicas práticas de como implementar essa prática no seu dia a dia.