Dr. Aonio Vieira, o dentista que incentiva a população a ter bons hábitos de higiene bucal

Autor do livro “Sorrir Faz Bem”, ele prega que um sorriso sincero abre as portas em todas as áreas de vida

Sorrir faz bem! Esse é o pensamento difundido pelo cirurgião dentista Aonio Genicolo Vieira. Com mais três décadas de experiência, ele prega que um sorriso sincero abre as portas em todas as áreas de vida.

O paulistano de 66 anos cresceu com a odontologia na veia. Isso porque, seu pai, Artaxerxes Nepomuceno, era Técnico em Prótese Dentaria. “Cresci em contato com o laboratório de prótese, que creio ter sido a minha inspiração para trabalhar na área. Iniciei como office boy no laboratório com 14 anos. Aos 18 anos atuava como ceramista. Quando me graduei em odontologia dividia meu tempo na clínica e no laboratório até ter a clientela suficiente para permanecer só na clínica e confeccionando os trabalhos de prótese para os meus pacientes”, relembra.

Formado em 1980, Aonio é professor de Prótese Dental, especialista em Prótese Dental e Implantes Dentários. Para ele o promover a saúde bucal é uma missão que para ser cumprida precisa da união de vários seguimentos. “O grande desafio para incentivar a população ter bons hábitos de higiene seria um trabalho de marketing proveniente dos governos executivos municipais, estaduais e federal conjuntamente. Sempre que posso nas minhas apresentações em rádio e televisão falo a respeito”, conta.

Além de atuar na odontologia, Aonio também é escritor. Uma de suas obras tem tudo a ver com a profissão à qual se dedica: o livro “Sorrir Faz Bem”. A obra aborda quase todos os assuntos a respeito dos benefícios do sorrir para a convivência em sociedade e seus benefícios para a saúde em geral destinados ao público leigo. Os capítulos do livro são assuntos que foram abordados nas inúmeras participações do cirurgião dentista em programas de TV, que o motivaram a criar esta obra.

“A mensagem principal do livro é que um sorriso sincero sem constrangimento abre as portas para todas as áreas de nossa vida. Sorria para a Vida que Ela Sorrirá para Você”, finaliza Aonio Vieria.