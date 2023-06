Dr. André Oliveira coloca Uberlândia, em MG, na rota da cirurgia plástica no Brasil

Unique Medic & Spa, comandada pelo casal André Oliveira e Bruna Guimarães, que é um dos três melhores cirurgiões plásticos do Brasil, tem atraído pacientes de diversos países para realizar cirurgias plásticas

Uberlândia, no Triângulo Mineiro, está entre os destinos mais procurados do intercâmbio médico de cirurgia plástica. Nos últimos anos a cidade vem conquistando também relevância internacional no setor da saúde, graças ao turismo estético. A cidade, assim, está se tornando um destino cada vez mais desejado por turistas estrangeiros que buscam também realizar cirurgias plásticas. A expertise de médicos de renome, aliada a infraestruturas hospitalares de excelência, torna o Brasil um local privilegiado para esses procedimentos. A Unique Medic & SPA está entre os destinos em destaque.

Dr. André Oliveira e Bruna Guimarães comandam o complexo que projeta faturamento de R$12 milhões em 2023 para procedimentos estéticos

O médico cirurgião, André Oliveira, considerado um dos três melhores cirurgiões plásticos do Brasil, que comanda, junto com sua esposa, Bruna Guimarães, a Unique Medic & Spa, clínica referência em cirurgia plástica e bem-estar em Minas Gerais e que fica localizada em Uberlândia, afirma que a excelência técnica dos médicos brasileiros é reconhecida globalmente. De acordo com ele, é por este motivo que muitas pessoas saem de países considerados de primeiro mundo em vários outros aspectos para realizar o procedimento em Uberlândia.

Uberlândia, no Triângulo Mineiro, é um dos destinos mais procurados para cirurgias estéticas no estado

O médico recorda que a relevância brasileira começou há anos atrás com especialistas como Ivo Pitanguy e foi se tornando mais notável ao longo dos anos graças a qualificação técnica. “Isso se deve, em parte, ao fato de iniciarmos nossa prática cirúrgica mais cedo do que nossos colegas americanos, além de contarmos com uma infraestrutura hospitalar de qualidade superior”, explicou o Dr. André Oliveira, destacando que a medicina brasileira é muito respeitada e valorizada internacionalmente.

A NOVA ERA da Estética Avançada 360°, localizada em Uberlândia tem 1.500m²

André é conhecido e valorizado pela sua habilidade especializada, conhecimento profundo, e pela maneira exclusiva de tratar os pacientes. Para ele, todo procedimento é a realização de um sonho, que deve ser realizado de maneira única. Para que isso aconteça, o profissional está em constante qualificação e aperfeiçoamento para oferecer aos seus pacientes experiências únicas, empregando as técnicas mais avançadas disponíveis, como: Renuvion, Vaser, Vibrolipo, Laser, Argoplasma, entre outras.

A Unique Medic & Spa

Enxergando o enorme potencial desta demanda, o Dr. André Oliveira investiu na criação de um grande hospital em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O hospital, chamado Unique Medic & Spa, além de cirurgias plásticas, oferece serviços como salão de beleza, e ocupa uma área de 1.500 metros quadrados.

No centro médico, ele e sua equipe utilizam técnicas inovadoras, como R24R – Prótese de recuperação rápida, Técnica Milla sendo a Plicatura dos músculos retos por robótica, Abdominoplastia HD, Lipo HD Ugraft, Mastopexia em L, Remoção de Costelas, Unique BBL Bioplastia que são poderosas ferramentas para a transformação sonhada pelas pacientes.

“Ser cirurgião plástico significa muito mais do que simplesmente mudar a aparência física de alguém. Trata-se de oferecer uma jornada de transformação completa”, comenta o médico

Inaugurada há menos de um ano, a Unique Medic & Spa realiza em média 20 cirurgias plásticas por mês. A empresária destaca que os principais procedimentos procurados por este público são: Lipo Ultra HD de Alta Definição, Prótese R24R, Mastopexia em L.

De acordo com Bruna Guimarães, sócia e administradora da Unique Medic & Spa, na clínica, 78% dos pacientes que agendam e comparecem à primeira consulta são de fora do Brasil. Ainda de acordo com a gestora, 55% deles realizam a cirurgia. Essa movimentação garante que o faturamento médio estimado chegue em R$ 15 milhões de reais.

Bruna destaca que, além do faturamento para o Centro Médico, a chegada dos pacientes estrangeiros gera emprego, renda e movimenta a economia da cidade. “Quando um paciente vem operar conosco, ela se hospeda em Uberlândia, consome em restaurantes da cidade, frequenta academias, contrata profissionais de suporte. É uma grande cadeia que se movimenta”, explica.

Unique Travel

Para facilitar ainda mais a experiência dos pacientes internacionais, a clínica oferece o serviço Unique Travel, que ajuda a organizar todos os aspectos da viagem pré e pós-cirúrgica. Isso inclui ajuda com questões burocráticas, como a obtenção de passaportes, vistos e reservas de hotel, além de oferecer um motorista exclusivo, assistência de enfermagem 24 horas por dia para cuidados pós-operatórios, personal trainer, profissional de compras pessoais, concierge, spa e salão de beleza especializado em transformações e alongamento capilar.

André Oliveira destaca que o grande objetivo do Unique Travel é proporcionar que as pacientes tenham calma e tranquilidade para pensar apenas na realização de seu sonho e que foquem na sua saúde, bem estar e autoestima, durante o pré e o pós operatório. “Nossas pacientes precisam se sentir tranquilas, confortáveis e confiantes para realizar o sonho e a mudança da vida delas. É isso que o Unique travel proporciona”, finaliza.

Conheça o DR. André Oliveira

André Oliveira, além de um grande empreendedor do segmento da beleza é um cirurgião plástico renomado e especializado em instituições de relevância e credibilidade. Ele concluiu a residência médica em cirurgia plástica na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), realizou cirurgia geral na UFTM – Uberaba, e se especializou no Hospital Albert Einstein – SP e no Instituto Ivo Pitanguy – RJ.

Titular da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), ele tem 6 anos de experiência e já realizou mais de 1 mil cirurgias plásticas. Para ele ser um cirurgião plástico está além de exercer a médicina. Ele destaca que é uma posição na qual se sente honrado por ter a oportunidade de transformar vidas todos os dias.

Saiba mais sobre Uberlândia

Uberlândia é uma cidade vibrante e em crescimento, localizada no coração do estado de Minas Gerais, na região Sudeste do Brasil. Com uma população estimada de 706.597 habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em julho de 2021, é a cidade mais populosa da região do Triângulo Mineiro, a segunda mais populosa do estado de Minas Gerais. Uberlândia é também a mais populosa do interior de Minas e a quarta maior cidade do interior do Brasil.

Está situada a uma distância de 537 quilômetros de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais; 587,5 km da capital de São Paulo; 337,3 km de Goiânia, capital de Goiás e 421,6 km de Brasília, a capital federal. Desde sua emancipação, em 1929, a cidade passou por uma expansão significativa, desenvolvendo-se em uma diversidade de setores industriais no início do século XX. Uberlândia possui o 27º maior Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, com um forte enfoque na área de serviços.