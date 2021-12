Artrose, doença responsável por 30 a 40% das consultas em reumatologistas pode ser tratada por embolização

A técnica é indicada aos pacientes com dor e limitação funcional de difícil tratamento com analgésicos orais e outros tratamentos locais como infiltrações

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), a artrose (osteoartrite, osteoartrose ou doença articular degenerativa) representa de 30 a 40% das consultas em ambulatórios de Reumatologia.

A enfermidade é responsável por 7,5% dos afastamentos do trabalho; a segunda doença a receber o auxílio-doença com 10,5%; e a quarta a determinar aposentadoria (6,2%).

O tratamento da artrose pode ser realizado pela ingestão de medicamentos, fisioterapia e até cirurgia. No entanto, há uma modalidade de tratamento minimamente invasivo para estes casos, nos joelhos e em outras articulações.

A embolização bloqueia a chegada de sangue no tecido inflamado das articulações, levando a melhora da dor e da limitação funcional. “O procedimento é feito por uma punção com agulha na artéria da virilha e de uso de pequenos cateteres. Micropartículas são injetadas para bloquear o fluxo sanguíneo na região afetada, o que impede a irrigação do tecido inflamado. O tempo de recuperação é de seis horas e o paciente volta no mesmo dia para casa”, comentou o radiologista intervencionista do CRIEP – Carnevale Radiologia Intervencionista Ensino e Pesquisa, Dr. André Moreira de Assis.

Dr. André Moreira de Assis

De acordo com o médico, a embolização para osteoartrite só é contraindicada para as pessoas com insuficiência renal ou alérgicos à contraste iodado ou mesmo pacientes com lesão articular extensa com indicação de prótese.