Dr. Adriano Iglesias e Dr.Viotto fecham parceria e se preparam para inaugurar nova clínica, no interior de São Paulo

A clínica localizada em São José do Rio Preto (SP) está equipada com o que há de melhor na odontologia digital

No dia 10 de agosto, Dr. Adriano Iglesias (@dr.adrianoiglesias ) e agora seu sócio Dr. Roberto Viotto (@drviotto ) irão fazer o lançamento da Clínica Viotto Rio Preto, trazendo as melhores lentes dentais do mundo para a região.

Dr. Adriano Iglesias



técnicas, e por essas razões atualmente ele se destaca no mercado nacional.

“Em relação às técnicas utilizadas, os implantes sem dor só são possíveis graças a tecnologia, com tomografias e escaneamento 3D que permitem uma maior precisão no resultado, de modo que não haja nenhum incômodo no pós-operatório. Já as lentes de contato dentais têm como foco corrigir a estética e camuflar imperfeições, manchas, fraturas e outros detalhes buscando um sorriso real de acordo com a personalidade de cada paciente”, destaca o cirurgião dentista.



As lentes dentais são feitas de zircônia, um tipo de cerâmica nobre biocompatível com o corpo que atinge a translucidez dos dentes naturais e assim alcançam uma qualidade inigualável. O evento contará com a participação do @drviotto, especialista em lentes de contato dental e que já atendeu diversas celebridades. Entre seus pacientes, estão os ex-BBB Eslovênia, Mari Gonzalez, Vyni e Lucas Bissoli, os cantores Edson Cadorini, Lauana Prado, MC Kevinho e L7nnon, além das influencers Gabi Prado e Stéfani Bays.

Para a ocasião, além de pacientes e amigos, toda a imprensa está convidada para acompanhar o evento e conferir as novidades que já vem transformando a vida das pessoas através do sorriso.