Dr. Adalho Fregona explica: o que uma noite bem dormida pode fazer pela sua saúde

Com rotinas frenéticas, preocupações diárias e responsabilidades que não cessam, deitar e acordar disposto pode ser um desafio. Pensando nisso, o doutor Adalho Fregona , conhecido por facilitar o processo de emagrecimento com mais performance e saúde, indicou um termo conhecido como “higiene do sono”.

Segundo a Fundação Nacional do Sono, dos Estados Unidos, essa expressão reúne comportamentos e hábitos que contribuem para que o indivíduo reponha suas energias.

Entre os pilares destacados, há o que diz: “Lugar de celular à noite é desligado ou carregando bem longe”. Esse, em especial, chama atenção, ainda mais em tempos de banda larga. “Ficar mexendo no aparelho enquanto está deitado faz com que seu corpo não perceba que chegou a hora de descansar”, disse o estudioso, lembrando que a luz artificial emitida gera uma reação no cérebro que faz com que seu corpo produza menos melatonina, o hormônio responsável por dar a deixa para a ociosidade.

O segundo parece conversa para boi, literalmente, dormir, mas o fato é que a ciência assina embaixo. A mais nova pesquisa a confirmar o efeito benéfico da soneca vespertina vem do Hospital Universitário de Lausanne, na Suíça, e foi publicada na revista médica “Heart”. “Um cochilo de aproximadamente 10 a 30 minutos logo após o almoço é o suficiente para relaxar sem prejudicar o repouso noturno”, relatou.

Já o terceiro e último diz respeito ao consumo de bebidas estimulantes, como café, chás ou refrigerantes à base de cola antes de ir para a cama. Para se ter uma noção, o tempo de permanência da cafeína no organismo é de aproximadamente oito horas. “Além disso, também se deve evitar comer muito ao jantar”, acrescentou o especialista.