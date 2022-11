Doutora Cibele Coelho desvenda 6 mitos da toxina botulínica, o botox

Substância é indicada para prevenir o envelhecimento, suavizar linhas de expressão e rugas, oferecendo ao paciente uma aparência mais jovem



O botox, procedimento facial mais realizado no mundo, começou a ser usado no tratamento de doenças oftalmológicas nos anos 1960 e com fins estéticos nos anos 1990.

Referência no assunto, Cibele caiu no gosto dos famosos

A substância tem como função relaxar os músculos da região onde foi aplicado, impedindo que se contraiam e causem rugas dinâmicas, como pés de galinha e linhas de expressão na testa e entre as sobrancelhas.

Conheça os 6 maiores mitos relacionados à aplicação de botox

Porém, apesar de todas essas vantagens, ainda há muitas dúvidas em relação à aplicação do botox. A doutora Cibele Coelho, referência no assunto e uma das especialistas que caiu no gosto dos famosos, esclarece e revela mitos e verdades da toxina botulínica.

Confira a seguir!

1 – O botox é o procedimento que as famosas usam para aumentar os lábios?

Mito. Ele não é capaz de preencher. Para isso, é utilizado o ácido hialurônico.

2 – É possível substituí-lo por cremes anti-idade?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mito. A ação dele é totalmente diferente da ação de um creme de uso tópico.

3 – Trata a pele?

Mito. pois atua paralisando a musculatura e evita rugas de expressão. Por isso, deixa-a mais lisinha. Mas não é nenhum tipo de vitamina ou hidratante para ela.

4 – Só se deve começar a fazer aos 30 anos?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mito. Alguns pacientes têm indicação para fazer desde os 18; outros chegam aos 50 sem precisar se submeter.

5 – Pode substituir uma cirurgia plástica?

Mito. Pode complementar o resultado da cirurgia, porém cada um tem uma função diferente. O botox trata as rugas de expressão da região da testa e lateral dos olhos; já a cirurgia plástica vem para melhorar o aspecto derretido do terço médio e inferior da face.

6 – Só se deve fazer o procedimento após o aparecimento das primeiras rugas de expressão?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mito. A aplicação também pode ser feita preventivamente, impedindo o aparecimento delas.