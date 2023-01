Dose dupla no streaming: Laura Luz protagoniza primeira série brasileira de ficção na Disney+ e revela participação também em produção na Globoplay

“Mila no Multiverso” tem estreia prevista para o dia 25 de janeiro na Disney+

Ao assistir as séries teens que bombaram na TV há alguns anos, Laura Luz teve uma certeza: queria estar lá. Com apenas nove anos, decidiu que seria atriz e desde então, fez mais de 25 cursos de interpretação para TV e cinema e diversos comerciais. Mas a grande virada veio em 2021, aos 18 anos, quando foi escolhida para protagonizar a primeira série brasileira de ficção científica da Disney+, ‘Mila No Multiverso’, que estreia no dia 25 de janeiro. Em seguida, dominou de vez o streaming e virou Kami, em ‘Dr4g0n’, série gamer da Globoplay, ainda sem data prevista para estreia.”Meu mundo girou quando percebi que as duas emissoras que cresceram comigo, tinham me escolhido para fazer parte da família delas”, se emociona.

A jovem atriz continua: “Parece um sonho. A Disney fez parte da minha vida, minhas maiores inspirações são de lá! Eu imitava as cenas de ‘No Ritmo’, como a personagem da Zendaya, e espero causar isso em muitas crianças agora. Já a Globo sempre foi a maior nas produções brasileiras, também cresci assistindo”, declara.

Heroína do multiverso

Em “Mila No Multiverso”, a protagonista Mila é filha da grande cientista Elis (Malu Mader), que desaparece ao explorar universos alternativos. Então, em seu aniversário de 16 anos, a heroína ganha um dispositivo capaz de viajar por essas dimensões e sai em busca de sua mãe, encontrando novas versões de seus melhores amigos pelo caminho.

A atriz conta mais sobre a personagem, que mistura força e doçura. “Digo que a Mila é a pessoa certa para ter acesso a diversos universos, porque ela tem muita empatia, se preocupa muito com seus amigos e faz de tudo para que eles fiquem bem. Ela é o tipo de pessoa que bota a mão no fogo pelo o que acredita e ainda planeja como não se queimar”, desenvolve.

Fragmentos de Mila

Para Laura, as características marcantes de Mila foram inclusive seu maior desafio. “Encontrar uma Mila forte e doce ao mesmo tempo, não foi fácil”, afirma, dizendo que se inspirou na princesa Tiana de “A Princesa e o Sapo”, MJ, de “Homem-Aranha – Longe de Casa” e Olívia, de “Lemonade Mouth”.

Além disso, a atriz teve uma preparação de peso. “As diretoras Julia Jordão e Jéssica Queiroz e a preparadora de elenco Marina Medeiros me ajudaram bastante a construir isso”. O convívio com grandes nomes também elevou Laura a um outro nível. “A Malu me ensinou muito durante as gravações. Assim como o restante do elenco mais experiente, como Amanda Lyra, Rafaela Mandelli, Danilo Moura e Felipe Montanari”.

Laura Luz fala sobre racismo e outros desafios da sua carreira

Gamer, mas só na ficção

Já na Globoplay, é a vez de Laura viver Kami, em “Dr4g0n”, série que conta a história de uma família que está à beira da falência e passa a ter seu sustento através do talento dos filhos para E-Sports.

“Construir Kami foi um processo totalmente diferente. Fico feliz demais por ter conseguido esse papel, pois passei meses construindo uma força dócil para Mila e de repente sou a casca grossa Kami”, diz a artista sobre a nova personagem. “Tenho certeza de que quem assistir vai gostar muito dela, além da série no geral que é incrível!”, exclama!

Mas diferente de Kami, Laura não tem nada de gamer e teve que mergulhar nesse universo para dar vida a personagem. “Eu e todo o elenco assistimos a vida dos jogadores de E-Sports e jogamos muitos jogos com a mesma jogabilidade do que se passa na série”, compartilha.

Racismo, desafios e paixão

Todo grande propósito é cercado por desafios e com Laura não foi diferente. Entre as especializações, sofreu discriminação racial. “Precisei encarar o racismo que por muitas vezes tentaram me impedir de continuar estudando. Mas os cursos eram dirigidos por pessoas maravilhosas do audiovisual que me ajudaram bastante a crescer, como a Marcia Italo, por exemplo”, relembra a atriz.

Jazz, sapateado, hip-hop e muitas outras especializações formam o currículo de Luz, mas segundo ela, a atuação é sua verdadeira paixão. “A arte sempre mexeu muito comigo, mas eu me encontrei sendo atriz. Eu senti o que amava e contei para a minha mãe”, afirma. “Se não fosse por amor, não teria enfrentado todos os problemas que enfrentei”, afirma.

Inspirações e sonhos

Para mergulhar na atuação, Laura tem diversas inspirações. A primeira e principal, a estrela teen Zendaya, que também iniciou sua carreira na Disney. “Ela colocou a sementinha da arte no meu coração quando eu era mais nova”, revela. Além dela, grandes nomes como Viola Davis, Taís Araújo, Andreia Horta, e Bukassa Kabengele, com quem inclusive já contracenou.

A atriz também revela grandes alvos: ” Tenho um sonho de contracenar com todas as figuras que me inspiram e ser dirigida pelo Lázaro Ramos, que também é uma inspiração para mim!”

Planos para o futuro

Ainda sentindo o gostinho de estrear em duas das maiores plataformas de streaming quase simultaneamente, Laura pensa em se especializar cada vez mais. Com 20 anos, a atriz pausou a faculdade de Audiovisual por causa das gravações, mas não pretende deixar os estudos de lado.

“Eu sou muito sonhadora e às vezes preciso manter minha mente no agora. Quero continuar estudando e pretendo conhecer todos os ritmos de cada tipo de produção, ou seja, trabalhar também em filmes, novelas, e se Deus quiser, continuar nas séries. Quero ter um currículo enorme e continuar sendo feliz na carreira da qual escolhi ter para a vida”, conclui.