Dos EUA para o mundo: Paella da Chef Karlota feita no aniversário de Rodrigo Branco é falada até os dias de hoje

O prato servido em uma panela de mais de um metro de diâmetro, que serve cerca de 350 pessoas, foi o centro das atenções durante a celebração

Conhecida como chef dos famosos, Karlota, deixou sua marca ao preparar uma paella icônica no aniversário do jornalista Rodrigo Branco. Ainda hoje, ecoam as sugestões de admiração pela criação que se tornou o centro das atenções durante a celebração. Além da famosa paella, a chef apresentou mais dois pratos exclusivos.

A paella, servida em uma panela de 1 metro e 10 de diâmetro, que serve cerca de 350 pessoas, foi considerada uma experiência que envolveu todos os presentes. A chefe de cozinha conta que o design e a apresentação foram cuidadosamente planejados considerando as preferências pessoais do artista. Além disso, o menu também contou com um bacalhau com natas, um escondidinho de macaxeira com carne seca e um cuscuz com camarão nordestino que transmitiu as tradições apreciadas pelo aniversariante.

Falando sobre o destaque da noite, Karlota compartilha que a paella foi apresentada pela primeira vez no aniversário do ano passado, em Miami, e foi trazida para Orlando neste ano. Antecedendo o prato principal, com diversas opções, incluindo opções vegetarianas e veganas, em uma mesa de entrada. A especialista revelou que os ingredientes são levados e feitos no local da celebração.

Para Karlota, a comida vai além de uma necessidade básica; é um momento de comunhão, amor e união. “Jesus sempre compartilhava momentos à mesa. Natal é uma mesa, aniversário é uma mesa, esse trabalho que é feito de forma exclusiva, manifesta o amor,” afirma.

Com seus 15 anos de carreira, a chef destacou que já atendeu diversas celebridades e cada prato é feito com carinho e atenção aos detalhes. Artistas renomados, como o chef Jacquin e Silvio Santos, já foram apreciados pela expertise culinária de Karlota. Através de uma abordagem exclusiva à mesa gourmet, a profissional busca transmitir não apenas sabores inéditos, mas cada prato é concebido com um propósito, uma mensagem que vai além do paladar, o que resulta em criações que são reconhecidas como obras-primas culinárias.