Doritos Rainbow dá visibilidade às situações cotidianas que a comunidade Trans enfrenta

Marca inicia o movimento movimento #RespeitaMinhaIdentidad e convida a participação em abaixo-assinado como apoio a comunidade LGBTI+

Protagonizada por Lina Pereira, mais conhecida como Linn da Quebrada, a campanha/manifesto quer dar visibilidade às situações cotidianas que a comunidade Trans enfrenta quanto à sua identidade e promove ações que apoiam a mudança de comportamento.

“Se eu tatuasse a maneira como eu gostaria de ser chamada na testa, seria o suficiente para que você me acolhesse do jeito que eu sou?”. É pela vivência e voz marcante de Linn da Quebrada, que Doritos Rainbow lança no final de julho o movimento #RespeitaMinhaIdentidade.

As pessoas Trans fazem parte de um dos grupos mais marginalizados atualmente na sociedade. Provocar uma reflexão e conscientização sobre a liberdade e respeito à identidade de gênero, além do pertencimento do grupo dentro da sociedade, é necessário. A campanha tem cocriação com a AlmapBBDO e Raquel Virgínia, fundadora da startup Nhaí, com foco em diversidade. Ela serviu como consultora e curadora do projeto.

Tocante e potente, o filme foi criado com pessoas Trans, do roteiro até a finalização do vídeo, para garantir que toda a narrativa seja conduzida sob a perspectiva de quem vivencia essa realidade. Para assistir ao filme-manifesto, clique aqui.

O abaixo-assinado

Com o objetivo de dar visibilidade às situações cotidianas que travestis e demais pessoas Trans enfrentam na busca pelo reconhecimento de sua identidade e promover ações pela mudança de comportamento em direção a uma sociedade inclusiva, Doritos Rainbow se une à Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) por meio de um abaixo-assinado, convidando todas as pessoas a assinarem por um RG mais inclusivo e que garanta mais segurança à pessoas Trans, a fim de apoiar a Ação Popular no 1008800-39.2022.4.01.3500, criada pela ANTRA, que questiona as mudanças do Novo RG instituído pelo Decreto 10.977/2022.

Para se juntar ao movimento, é necessário acessar o site e concluir a assinatura.