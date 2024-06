Dora Puig, a visionária que revolucionou o mercado imobiliário de luxo de Miami

Pioneira do setor, Dora Puig traçou um caminho rumo ao sucesso, redefinindo padrões e estabelecendo recordes em todo o Condado de Miami-Dade e outras regiões. A jornada de Puig começou no início dos anos 1990 em Beverly Hills, Califórnia, onde aprimorou suas habilidades no mercado imobiliário de alto padrão antes de retornar às suas raízes no Sul da Flórida.

Desde então, ela tem sido fundamental na realização de mais de 5,5 bilhões de dólares em vendas ao longo da carreira, especializando-se em prestigiosas propriedades à beira-mar e condomínios nos mais cobiçados enclaves residenciais de Miami.

Dora foi classificada como a corretora de imóveis número 1 em Miami-Dade nos anos: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 pelo Estudo Verificado da Real Trends, publicado pelo The Wall Street Journal.

Além do reconhecimento local, a influência de Puig se estende nacionalmente, garantindo posições de destaque nos rankings de equipes pequenas por volume total de dólares, destacando sua expertise e habilidade estratégica incomparáveis.

A trajetória de Dora Puig no topo do mercado imobiliário de luxo é marcada por marcos impressionantes. Desde fechar 1,6 bilhão em transações de 2021 a 2023, até liderar projetos multimilionários em Fisher Island, um dos locais mais luxuosos dos EUA.

Puig atuou como diretora de vendas e marketing em projetos icônicos de condomínios como Bristol Tower, Santa Maria e Palazzo Del Sol em Fisher Island, moldando o skyline de Miami com cada empreendimento.

Reconhecida como uma das “25 Mulheres de Negócios Mais Influentes” pelo South Florida Business Journal em 2018, seu impacto é transformador.

Como Fundadora da Luxe Living Realty, uma empresa boutique que dispõe de três moderadíssimos escritórios localizados em Lincoln Road, no bairro South of 5th Street e em Fisher Island, Puig continua a redefinir a corretagem imobiliária de luxo de Miami.

Contando com uma carteira de clientes repleta de americanos, europeus e latinos, Dora agora está com seus olhos voltados para o Brasil, motivada em especial pela predileção que os investidores brasileiros têm pelo estado da Florida.

Preocupada aos detalhes, Dora acaba de convidar para se juntar ao time, a realtor brasileira Carla Castello Branco, alguém de muito bom gosto e que conhece profundamente o que pessoas refinadas buscam como investimento ou moradia.

A equipe da Luxe Living Realty estará pronta para atender, agora em português, aos brasileiros que buscam as melhores e mais seguras oportunidades de investimento nos EUA.

Mais informações:

[email protected]

www.luxelivingmiami.com