Dono da voz mais romântica de Portugal, Axel retorna aos palcos de São Paulo com o show ‘O meu Natal’

O cantor português recebe convidados especiais, como os participantes do reality show “Canta Comigo”, em espetáculo natalino no Teatro das Artes, dia 7 de dezembro

Com três décadas de sucesso, o cantor português Axel retorna aos palcos de São Paulo para a segunda edição do show ao vivo “O meu Natal”, apresentado em 2021, um especial de TV e pay-per-view exibido em mais de 10 países com músicas natalinas, do Brasil, de Portugal e de outros países.

A apresentação acontece no dia 7 de dezembro, às 20h, no Teatro das Artes, e conta com participações especiais, como os integrantes do reality show “Canta Comigo”, Felipe Simmons, Roberto Seresteiro, Ana Dutra, Tati Pinheiro e Carol Caroli; algumas crianças da versão teen do reality musical, além da jornalista Analice Nicolau.

Carreira

O artista conquistou o coração dos brasileiros com sua música nas novelas em horário nobre no SBT, além de ter sido jurado no “Canta Comigo”, da Record TV, e apresentador na Band TV.

Em seu vasto currículo, também constam novelas em Portugal e na Venezuela, e apresentação de um programa na TV Nacional, em Portugal. Como narrador esportivo, sua voz é ouvida em mais de 90 países toda semana. Ainda como narrador, participou da Band TV, Eurosport, Grupo Discovery, Extreme Channel, UFC, WWE, Bellator, além de shows em todos os continentes.

No Brasil, o cantor conta com participações gravadas com a Banda Malta, Vanessa Jackson, Nethynha Bardo, Rodrigo Teaser, Analice Nicolau, Sienna (Globo). Ainda vem com novo repertório dos mesmos compositores de Simone & Simaria, Xande Avião, Jorge & Mateus, Lauana Prado, Luiza e Maurílio e Guilherme & Benuto.

Além disso, Axel é vencedor de diversos prêmios como intérprete, como canção do ano e diversos discos de sucesso gravados.

Ingressos

Para participar, basta doar 1kg de alimento não perecível na entrada do espetáculo. A não entrega acarretará cobrança complementar do valor do ingresso.

O show “O meu Natal, com o cantor Axel, a voz mais romântica de Portugal” acontece no Teatro das Artes, que fica localizado na Avenida Rebouças, 3970, Lj 409, em São Paulo/SP.

Para conhecer o trabalho do artista, *clique aqui*. (https://www.instagram.com/axelonline/)