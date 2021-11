Donni Rodrigues conhecido como “muso”, inverte os papéis e posa para as lentes do fotógrafo Trumpas

Ele promete que novos ensaios estão por vir, e que pretende investir na sua imagem não só como fotógrafo

O fotógrafo “muso” como é conhecido entre as modelos, o carioca Donni Rodrigues, inverteu os papéis na última semana em São Paulo. Acostumado a fotografar musas, modelos, capas de revistas e famosas, foi a vez de ele posar para as lentes do fotógrafo Trumpas.

“Foi diferente inverter os papéis e sentir o que as modelos sentem quando fotografam comigo”, disse Donni.

Em sua conta no Instagram, Donni arrancou elogios de seguidoras e seguidores também. Ele promete que novos ensaios estão por vir, e que pretende investir na sua imagem não só como fotógrafo, mas como influencer também, modelando para publicidade e campanhas.



Donni arrancou elogios de seus seguidores

“De tanto me chamarem de “muso”, resolvi investir na carreira na frente das lentes também. Por que não né?” disse Donni.