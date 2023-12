Dona Kika entrega presentes de Natal para crianças carentes de SP

“É muito enriquecedor ver o sorriso de cada criança, o abraço, a gratidão”, disse Dona Kika.

Dona Kika, em nome do Instituto Sabrina Sato, realizou na tarde desta sexta-feira, 15 de dezembro, a tradicional entrega de presentes para cerca de 100 crianças do Centro de Educação Infantil (CEI) São Miguel, localizado no bairro Campos Elísios, em São Paulo. A ação promovida pelo Instituto Sabrina Sato, fundado em 2016 que tem como missão apoiar projetos sociais, teve como parceiros nessa distribuição de presentes a Grão de Gente, o ICDH (Instituto de Compromisso para Desenvolvimento Humano), a Splash, a BeeKid, a Danoninho e a Santini Móveis.

Apresentadora Sabrina Sato, em 2016, na inauguração de seu Instituto

Com esta iniciativa, as crianças do CEI São Miguel participaram de atividades e brincadeiras, além de ganhar presentes como kit de lanches (da Splash), kits de pintura (da BeeKid), looks customizados e um carrinho completo de Danoninho Ice (da Danoninho), além do projeto da cozinha infantil dentro da brinquedoteca (pela Santini Móveis).

“Essa é uma ação do Instituto Sabrina Sato que me emociona todos os anos. É muito enriquecedor ver o sorriso de cada criança, o abraço, a gratidão. Esse é o verdadeiro significado do Natal: amor, união, doação. E nada disso seria possível se não fosse a generosidade dos nossos parceiros que acreditam em nosso projeto”, relatou, emocionada, Dona Kika, que teve a personagem Hello Kity, como ajudante na entrega dos presentes.

Instituto Sabrina Sato

O ISS, inaugurado em novembro de 2016 pela apresentadora Sabrina Sato, tem atualmente parcerias com mais de 30 ONG’s e entidades filantrópicas, que prestam apoio às crianças e adolescentes brasileiros. O Instituto Sabrina Sato opera em duas frentes, tanto angariando recursos através de eventos lucrativos para assim promover uma maior visibilidade para atividades socioeducativas, quanto idealizando, organizando e realizando suas próprias ações e projetos, sobretudo nas áreas de educação, desenvolvimento, assistência social e de proteção.