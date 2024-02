Dona do bordão “Olha o que eu achei”, influenciadora Sam Bechara abandona carreira de turismo e viraliza com o público teen nas redes sociais

Com pandemia, Sam decidiu focar seu tempo e esforço na produção de conteúdo

A famosa influenciadora Sam Bechara, dona do bordão “Olha o que eu achei!” e de mais de 9 milhões de seguidores, tem feito sucesso com o público teen ao mostrar em seus vídeos virais, produtos ou brinquedos nostálgicos, sobretudo dos anos 2000. Ela revelou que criava conteúdo nas redes sociais desde 2010, porém somente dez anos depois, na pandemia, que ela teve a grande virada em sua carreira na internet.

“Sempre amei gravar vídeos, mas não postava, era por paixão e vocação mesmo. Tudo na verdade começou quando eu tinha 13 anos, um laptop e um celular lá em 2010. Desde então, só fui acompanhando a evolução das redes e continuava postando, até que em 2017 surgiu um outro aplicativo de vídeos curtos que postei normalmente, como sempre. No entanto, dessa vez finalmente fui reconhecida, comecei a trabalhar e ser remunerada por isso! Aí começou meu trabalho real com as redes sociais, mas até então eu não havia ‘estourado’. Começamos a crescer de verdade no TikTok, durante a pandemia em 2020, quando postei sobre coisas antigas que achei na minha casa e depois, em 2021, eu finalmente ‘estourei’, quando comecei a postar meus conteúdos no YouTube Shorts! E isso iniciou minha carreira pra valer”, afirma Sam.

Enquanto ainda não tinha viralizado, Sam Bechara conta que conciliava a produção de conteúdo para a internet com sua carreira no ramo de turismo, em que ela era especializada em viagens para a Disney. No entanto, com o tempo ela teve que tomar uma decisão difícil: “Pausei a carreira de turismo na pandemia, quando infelizmente o mundo estava ‘fechando as portas’. Mas não foi uma má decisão, tanto que em 2021, percebi que desde que comecei a viralizar no YouTube, todas minhas redes foram exponencialmente crescendo. Agora, eu amo muito o que faço e me sinto realizada com minha carreira atual”.

Com 27 anos atualmente, Sam declara que a carreira como influencer é um grande desafio: “a criação de conteúdo em si, é um grande desafio. Não é sempre que um vídeo que você se dedica vai ter um resultado como você espera. É tudo incerto, mas a dedicação precisa sempre ser a mesma, independente do resultado. Honestamente falando, sempre fui uma pessoa bem policiada, meu perfil sempre combinou muito com o infanto-juvenil, sou bem tranquila, nunca fui de gostar ou falar de coisas mais pesadas”.

A influenciadora obtém sucesso nas redes sociais ao indicar alguns produtos e brinquedos fora do radar e que muitas vezes possuem múltiplas funções. Seu conteúdo incorpora também a nostalgia, relembrando peças que fizeram parte da infância das crianças dos anos 2000. Possuindo milhões de seguidores em suas contas oficiais no Youtube e no Tiktok, a influenciadora diz que está vivendo um sonho e que deseja realizar um outro sonho artístico.

“Nunca imaginei e nem passava na minha cabeça que isso ia acontecer comigo! Era um sonho distante! Sou super grata por viver esse sonho que tinha desde criança. Com uns 11 anos, eu fingia ter meu próprio programinha online tipo iCarly e gravava no celular só pra mim (risos). Quero continuar produzindo bastante e tentar realizar um outro sonho que sempre tive: gravar uma música! Sempre amei cantar também, canto desde pequena e gravar uma música com meu próprio vídeo clipe seria tudo”, conclui Sam.