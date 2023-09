Dolce&Gabbana brilha em noite de glamour com nova Coleção Eyewear FW 2023

A renomada marca italiana apresentou sua nova coleção em evento exclusivo no Taraz

Na noite da última quinta-feira, 14, a Dolce&Gabbana Eyewear da EssilorLuxottica realizou um jantar para convidados no renomado restaurante Taraz, no hotel Rosewood, para apresentar a nova coleção de óculos de sol e grau. O evento reuniu jornalistas, formadores de opinião e influenciadores de peso, incluindo nomes como Karol Conká, Bielo Pereira, Giovanna Heliodoro, Karen Jonz, Lucas Silveira, Jullio Reis e Daniela Soomin.

A noite foi marcada pela sofisticação, onde os convidados puderam desfrutar de um menu exclusivo preparado pelo renomado chef Felipe Bronze. Porém, o grande destaque da noite foi a nova coleção de óculos, que foi apresentada em grande estilo.

A coleção, que já havia sido apresentada no desfile de moda feminina “Sensuale,” surpreendeu a todos com uma nova dimensão de sensualidade. Cores icônicas e cortes minuciosamente personalizados foram o foco desta nova linha, que teve como estrelas as celebridades Kylie Jenner e Kim Kardashian, esta última também responsável pela curadoria.

Entre os modelos que deixaram sua marca na noite paulistana estão o DG Runway, DG Toy, DG Diva e o DG Logo. Com um público seleto e uma atmosfera de elegância, a Dolce&Gabbana Eyewear FW 2023 mostrou que a marca continua a ser sinônimo de estilo e sofisticação.