Documentário “Villa-Lobos em Paris” estreia nesta quarta (12) no canal Arte1

Estreia às 18h desta quarta-feira (14/02), no canal Arte1, o documentário “Villa-Lobos em Paris”. Com direção de Marcelo Machado, a produção cinematográfica lançada mundialmente no In-Edit Brasil (Festival Internacional do Documentário Musical), em junho de 2023, conta a trajetória feita por Heitor Villa-Lobos (1887-1959) na Cidade Luz, averiguando as causas e as consequências dos encontros realizados e da capital francesa no trabalho do músico, que é considerado a maior referência da música clássica brasileira do século 20 e compositor sul-americano mais conhecido de toda a história, deixando cerca de 2 mil obras como legado.

Sendo o único representante da música na icônica e transformadora Semana de Arte Moderna de 1922, realizada em São Paulo, o compositor, maestro, violoncelista, pianista e violonista brasileiro Villa-Lobos foi o alvo das maiores vaias acontecidas no evento. Foi após este fato, que ele tomou a decisão de passar uma temporada em Paris, cidade na qual ele se encontrou com artistas famosos como Jean Cocteau, Andres Segovia e Arthur Rubinstein, entre outros. Com isso, Villa-Lobos entra em confronto com sua identidade, se destinando a buscar em suas raízes, novos caminhos para sua a sua produção artística.