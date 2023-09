Documentário “Outro Rolê”, de Guilherme Valiengo, já está disponível na Spcine Play

Em comemoração ao mês da Mobilidade Urbana, o documentário entra no catálogo nesta segunda-feira (18)

A Spcine Play disponibiliza em seu catálogo o documentário “Outro Rolê” em comemoração ao mês da Mobilidade Urbana, com estreia a partir desta segunda-feira (18). A produção está disponível gratuitamente para visualização em qualquer lugar do Brasil.

“Outro Rolê” é dirigido por Guilherme Valiengo e retrata a utilização da bicicleta nas regiões mais carentes da cidade. É uma discussão sobre a mobilidade nos grandes centros urbanos, tendo a bicicleta como fio condutor dessa narrativa. A utilização da bicicleta é vista como uma ferramenta social, democrática e inclusiva.

Distribuído pela Olé Produções, o documentário participou de diversos festivais e exibições, incluindo 38º Bogocine – Festival Internacional de Cinema de Bogotá, Colômbia, em 2021, onde ocorreu sua estreia mundial, e o Mira Film Festival – Festival de Cine Latino-Americano Independente de Bonn, na Alemanha, em 2022.

A Spcine Play foi criada em 2016 e é a primeira plataforma de streaming pública do Brasil. Com uma programação selecionada e gratuita, são oferecidos filmes e séries, títulos que podem ser acessados através do site e do aplicativo para mobile e Smart TVs. No catálogo estão disponíveis raridades de grandes nomes do cinema brasileiro e títulos das principais mostras e festivais de cinema de São Paulo.