Programa especial vai revelar detalhes da maior rede de escolas de culinária e hospitalidade do mundo

O documentário “Le Cordon Bleu: Gastronomia Sem Fronteiras” será exibido no Sabor & Arte neste sábado (9/12), a partir das 21h. Programa especial vai revelar detalhes da maior rede de escolas de culinária e hospitalidade do mundo.

O Sabor & Arte vai mostrar o impacto da chegada da instituição ao Brasil, destacando a conexão entre a arte culinária francesa, com práticas e técnicas desenvolvidas ao longo de gerações, e a diversidade da gastronomia brasileira. O encontro entre esses universos norteia o documentário, que revisita uma história capaz de carregar muitas outras. O assinante vai conhecer a origem da escola em Paris, no final do século 19, inserida em um contexto de profundas mudanças na gastronomia; a maneira como a identidade francesa dialoga com diferentes culturas; e a expansão da rede pelo mundo.

O conteúdo inclui depoimentos de pessoas que ajudaram a construir ou testemunharam o sucesso alcançado ao longo dessa trajetória. Destaque para as participações de André Cointreau, presidente do Le Cordon Bleu; de Patrick Martin, diretor-técnico do instituto no Brasil; e do jornalista e crítico gastronômico Josimar Melo, que também é curador do canal Sabor & Arte.

Com uma produção sofisticada e conteúdo de qualidade aprofundado, o documentário Le Cordon Bleu: Gastronomia sem Fronteiras terá outras sete exibições até 15 de dezembro. O programa especial é fruto de uma parceria entre o instituto e o Sabor & Arte, iniciada antes mesmo do lançamento do canal em 2021. O programa Le Cordon Bleu, que é um dos destaques da programação do Sabor & Arte, leva o assinante para dentro das aulas do mais tradicional instituto de gastronomia do mundo. Os episódios, gravados na sede da escola em São Paulo, tratam de temas como cozinha clássica, nouvelle cuisine, culinária molecular e pratos regionais.

Sabor & Arte, um canal de gastronomia

O universo da gastronomia em um só canal: eventos, cultura, lifestyle, documentário, jornalismo e, claro, receitas. Assista ao Sabor & Arte nas operadoras Claro (561), SKY (495), Vivo (519), Oi (153) e nas plataformas de streaming Newco Plus e Watch Brasil.