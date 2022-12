Documentário “Eu, Um Outro”, um retrato da vida de homens trans no Brasil, estreia em 15 de dezembro nas plataformas digitais

Distribuído pela O2 Play, filme de Silvia Godinho, com produção de Claudia Santos traz Luca Scarpelli, de “Queer Eye Brasil” no elenco



Dirigido pela cineasta mineira Silvia Godinho, o documentário “Eu, Um Outro” estreia no próximo dia 15 de dezembro nas principais plataformas digitais de aluguel do País (confira detalhes abaixo).

Com distribuição da O2 Play, e em parceria com a Oficina de Criação, o filme foi exibido em festivais internacionais como o Outfest Los Angeles 2020 e Melanin Pride Festival, além de integrar o 52º Festival de Brasília do Cinema e o 27º Mix Brasil. Veja o trailer aqui https://www.youtube.com/watch?v=aeVDPVWUuho

Luca Scarpelli, de “Queer Eye Brasil”



Na história, conhecemos Luca, Thalles e Raul, que compartilham um elemento comum: nasceram como mulheres biológicas. Luca deixou sua cidade natal há 12 anos e, apesar disso, ainda mantém vínculos com o local e as pessoas. Desta vez, ele decidiu ir atrás de Ana, seu primeiro amor, que não via desde que era uma menina.

Na jornada, ele cruza o caminho com outros dois homens trans. Raul é um estudante de filosofia, mas quer ser professor, e Thalles é um segurança que odeia seu trabalho e enfrenta burocracia e preconceito para registrar seu nome masculino. O que todos têm em comum é a urgência de viver uma vida que acabou de começar.

“Eu, Um Outro” é resultado da curiosidade de Silvia Godinho em retratar pessoas trans no Brasil, o País que mais mata a população LGBTQIA+ no mundo. Segundo a diretora, o homem trans é o mais invisibilizado da sigla e a intenção do documentário é registrar as vivências deles e naturalizar a existência de corpos trans na vida em comunidade.

A diretora Silvia Godinho



“Espero que o filme consiga proporcionar uma experiência de alteridade e faça o público refletir sobre quão diferentes somos uns dos outros e, ao mesmo tempo, como todos atravessamos experiências semelhantes, que nos conectam enquanto seres humanos. Ou seja, como o exercício da empatia pode nos tornar pessoas melhores, com um olhar mais amoroso sobre o outro e o mundo”, declara a cineasta.

“Eu, Um Outro” — direção de Silvia Godinho

O documentário estreia em 15 de dezembro nas seguintes plataformas digitais: Google Play, Youtube FIlmes, Apple (Itunes), Vivo Play e Claro TV+. Os preços do aluguel digital devem ser consultados nos serviços de streaming.